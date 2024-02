En medio de supuesta ruptura con Peso Pluma, Nicki Nicole llora en concierto en Guatemala

Nicki Nicole se presentó en Guatemala y durante su concierto la cantante argentina agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que le han brindado en estos días luego de la supuesta infidelidad de su novio, Peso Pluma.

La rapera no pudo contener el llanto mientras agradecía al público guatemalteco: “Más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar, también somos personas. Sentimos muchas cosas y que estén acá hoy, es un gran apoyo para mí de verdad", expresó la artista durante el show.

Un video en las redes sociales muestra el momento.

“Sé que se lo merecen, porque pagaron su entrada y porque les tengo que dar el show que se merecen y eso va a suceder. Así que gracias de verdad a toda la gente presente y vamos a seguir", agregó la cantante argentina.

Se recuerda que luego de las imágenes de Peso Pluma en Las Vegas con otra mujer, Nicki Nicole reaccionó con mensaje de aparente ruptura través de sus historias de Instagram.

"El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", fueron las primeras palabras de la artista argentina en un texto.

En ese sentido, la cantante confesó que descubrió el supuesto engaño por redes sociales, igual que sus fanáticos, a quienes agradeció por su amor.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", finalizó.