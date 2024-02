Mujer con la que Peso Pluma supuestamente engañó a Nicki Nicole, se defiende de los ataques

A través de su cuenta oficial de Instagram, Sonia Sahar, la mujer con la que Peso Pluma supuestamente engañó a Nicki Nicole, habló por primera vez sobre la situación y la relación que tiene con el cantante mexicano.

Sonia, quien fue captada caminando de mano con Peso Pluma en un casino de un hotel en Las Vegas, aclaró en un video en inglés que no habla español y suplicó a los fanáticos de la artista argentina detener los ataques en su contra. Además aseguró que desconocía que el exponente de corridos tumbados tenía novia.

"Quería venir y hablar de lo que está pasando porque esto se está saliendo un poco de proporción. Sí sé quién es Peso Pluma, pero no sé español, no estoy enterada de las noticias en español. No sé de su vida personal ni de su relación actual. No sé quién es ella, pero quiero pedir que paren el bullying porque no es la persona que soy, no tenía intenciones de que ellos rompieran ni nada por el estilo", dijo la influencer.

El 13 de febrero Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma luego de que se filtrara un video de su novio con otra mujer después del Super Bowl.

"Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar", dijo Nicki.

Ambos fueron vistos juntos por última vez el 4 de febrero, en la reciente entrega de los Premios Grammy, donde se besaron frente a las cámaras y hablaron maravillas el uno del otro.