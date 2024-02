Javier Milei acusa a Lali Espósito de recibir dinero del Estado y la cantante responde

La artista Lali Espósito respondió a las críticas que el presidente Javier Milei vertió hacia su persona en una entrevista en la que el mandatario acusó a la cantante de cobrar 350 mil dólares por un show en La Rioja.

A través de una extensa publicación en X, la cantante de 32 años se “presenta” ante el Jefe de Estado y defiende su fuente de ingresos. “Señor Presidente Javier Milei. Mi nombre es Mariana Esposito, Nací en parque patricios, en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22″, detalla al inicio de posteo.

“Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre”, arremete a continuación. “Participe de varios shows municipales con todos los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país”, aclara. Y termina por sentenciar: “Lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”.

Milei sostuvo que “el gobierno de Córdoba le da mil millones de pesos en subsidios al Cosquín Rock”, que se realizó el pasado fin de semana. Según el Presidente, “todos los artistas que estuvieron ahí, como Lali ‘Depósito’, cobraron del Estado”.

“No sé si llega a esa cifra de mil millones”, refutó el periodista Pablo Rossi, oriundo de Córdoba, quien le realizó la entrevista junto a Luis Majul y Esteban Trebucq. “Bueno, pero Lali ‘Depósito’ cobró de varios gobiernos. Por ejemplo de La Rioja”, dijo Milei y afirmó que “en uno de los recitales cobró 350.000 dólares”.

El titular del Poder Ejecutivo no aportó mayores datos en relación a cuándo fue el supuesto show o si el eventual cobro fue efectuado en la divisa extranjera o nacional.

La cantante se había referido a las acusaciones que recibe por parte de los seguidores de Milei en su presentación del festival cordobés. Espósito cambió la letra a su canción ¿Quiénes son?, que trata sobre los cuestionamientos y agresividad que recibe.

“Que si fumo, que si vivo, que si digo, que si bebo”, dice la canción, pero Lali modificó las últimas palabras por “qué si vivo del Estado” en su recital. En otro pasaje de su show le dedicó uno de sus temas a los “antipatria”, en otro dardo al Gobierno.