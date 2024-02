'Lisa Frankenstein' no logra revivir la taquilla norteamericana en un fin de semana de Super Bowl

"Lisa Frankenstein" no cobró vida en la taquilla norteamericana en su primer fin de semana en los cines. La comedia de terror escrita por Diablo Cody y protagonizada por Kathryn Newton y Cole Sprouse recaudó 3,8 millones de dólares, según estimaciones de los estudios del domingo. Debutó en segundo lugar en un fin de semana de Super Bowl muy lento, detrás del thriller de espías “Argylle”.

"Argylle" de Matthew Vaugn obtuvo el primer lugar con sólo 6,5 millones de dólares, lo que eleva su total nacional acumulado a 28,8 millones de dólares en dos fines de semana. La producción de 200 millones de dólares es el primer gran fracaso teatral de Apple . Universal Pictures supervisó el lanzamiento del transmisor en América del Norte, donde se reproduce en 3.605 ubicaciones. A nivel mundial, ha ganado 60,1 millones de dólares hasta la fecha.

Focus Features lanzó “Lisa Frankenstein” en 3.144 ubicaciones. "Lisa Frankenstein", una versión adolescente ambientada en la década de 1980 del cuento clásico de Mary Shelly, fue el debut como directora de la hija de Robin Williams, Zelda Williams. Las críticas en general fueron mixtas a negativas con un 49% en Rotten Tomatoes. Mark Kennedy, de AP, escribió en su reseña que era "un verdadero monstruo, elaborado a partir de películas anteriores, dolorosamente incoherente y profundamente, profundamente tonto".

Según los datos de salida, el público era mayoritariamente femenino (61%) y menor de 35 años (71%). Pero si bien el primer fin de semana fue bajo, el presupuesto de producción también fue relativamente modesto, con unos 13 millones de dólares.

La película está ambientada en el mismo universo que “Jennifer's Body”, escrita por Cody y dirigida por Karyn Kusama. Esa película decepcionó a la crítica y al público en su estreno en 2009, pero ha ganado reconocimiento y un estatus de culto en los últimos 15 años.

“The Beekeeper” quedó en tercer lugar en su quinto fin de semana con 3,5 millones de dólares adicionales. La serie religiosa “The Chosen”, que muestra los primeros tres episodios de su cuarta temporada, quedó en cuarto lugar con 3,2 millones de dólares, mientras que “Wonka” completó los cinco primeros con 3,1 millones de dólares.

En general, es probable que sea el fin de semana más lento del año hasta la fecha, con alrededor de $40 millones en toda la industria, casi un 25% menos que el año pasado. El gran partido de fútbol tampoco es el único culpable: en los años previos a la pandemia, el mismo fin de semana pudo generar más de 75 millones de dólares. En 2009, la película de Liam Neeson "Taken" compitió cara a cara con el Super Bowl y recaudó 24,7 millones de dólares. Y en 2015, “American Sniper” recaudó 30,7 millones de dólares.

Pero este año es diferente. Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore, atribuye esto a una serie de factores, incluida la atención única sobre el juego de este año que, dijo, "se ha convertido en el centro de atención para el mundo del entretenimiento".

"Sólo hubo una película nueva y ha habido muy poco impulso en este mercado cinematográfico", dijo. "No debería sorprender que, al menos en la era moderna, este sea el fin de semana de Super Bowl con menor recaudación que hayamos visto".

Dergarabedian añadió: "No creo que nadie quisiera arriesgarse a publicar un gran lanzamiento este fin de semana".

Esta semana trae dos películas más importantes a los cines, "Bob Marley: One Love" y "Madame Web", pero no es probable que las cosas mejoren significativamente hasta que " Dune: Part Two " se estrene el 1 de marzo.

“Este es el flujo y reflujo natural de las cosas para los cines”, dijo Dergarabedian. "La taquilla se recuperará".

Venta estimada de entradas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore. Las cifras nacionales finales se publicarán el lunes.

1. “Argylle”, 6,5 millones de dólares.

2. “Lisa Frankenstein”, 3,8 millones de dólares.

3. “El apicultor”, 3,5 millones de dólares.

4. “Los Elegidos”, 3,2 millones de dólares.

5. “Wonka”, 3,1 millones de dólares

6. “Migración”, 3 millones de dólares.

7. “Cualquiera menos tú”, 2,7 millones de dólares.

8. “Chicas malas”, 1,9 millones de dólares.

9. “Ficción americana”, 1,3 millones de dólares.

10. “Pobres”, 1,1 millones de dólares.