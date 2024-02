Pataleo Soberano: figuras piden ser excluidas, otras rechazan invitación y algunas ruegan nominación

Este 5 de febrero, la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) dio a conocer los nominados a Premios Soberano 2024 y como ya es costumbre todos los años no faltaron los que hicieron su “pataleo” por no ser nominados, otros que la rechazan y están aquellos que desde ya dicen que no asistirán al premio.

Este año, el comunicador Bolívar Valera, el comediante Fausto Mata y el animador Frederick Martínez “El Pachá” han sido los primeros que han “pataleado” contra la premiación más importante de la clase artística dominicana.

“El Boli” externó sus deseos de no volver a competir en la premiación porque “no cree en el premio”.

El locutor y actual diputado de Santo Domingo Este, nominado en la categoría Programa Radial de Variedades por "El Mañanero", pidió que su espacio sea cedido a una persona que esté iniciando en la radio.

"Yo honestamente me gustaría que le cedieran ese espacio a alguien que comience hacer radio y que a El Mañanero no lo nominen. Yo de verdad me gustaría hacerlo. De verdad si hay alguna posibilidad de que nominen a quienes tienen programa de radio nuevo, cosas así, porque le sirve de estímulo... Yo no creo en el premio", expresó Valera durante su participación en el programa matutino.

En cambio, Frederick Martínez “El Pachá” calificó de “abusadores” a los miembros Acroarte por no nominarlo.

“Ustedes son unos abusadores, dejar fuera al Pachá mano, no esos tipos de Acroarte hay que respetarlo, ustedes son unos abusadores, ustedes tienen cojones, El Pachá el tipo de La Mega, Vacilón de la Mañana, el tipo que ante 40 mil personas mató en el City Field, Madison Square Garden, viajando todos los fines de semana manteniendo Pégate y Gana con el Pachá”, afirmó Martínez en un video que colgó en las plataformas digitales.

Mientras que Fausto Mata, quien se encuentra nominado con su espacio "Boca de Piano es un Show" en la categoría Programa de Humor en Premios Soberano 2024, anunció que no asistirá a la ceremonia de premiación por las experiencias que ha tenido en años anteriores.

Durante una llamada telefónica, el actor explicó en "La Uca" que las galas de los Soberano producidas por Alberto Zayas no han sido las mejores, a diferencia de las que han estado a cargo de Edilenia Tactuk o René Brea, según sus palabras.

"Yo he ido a par de producciones de Zayitas y hasta ahora no han cumplido con mis expectativas, no es que tienen que hacer un Soberano para mí, sino que he visto que han estado muy flojas, yo prefiero más a un René Brea, prefiero más a Edilenia, que tienen un poquito más de bagaje, un poquito más de swing", dijo Fausto.

Años anteriores

Rechazan nominación

El año pasado, el empresario Engel Landolfi catalogó como “incoherente” que su esposa, la artista Miriam Cruz, de quien es manejador artístico, esté nominada en Merengue del Año con su tema “Yo soy la buena” en Premios Soberano 2023.

Landolfi explicó que aunque la canción se posicionó rápidamente en los primeros lugares en las plataformas digitales, admitió que no debería estar dentro de las nominaciones, ya que su lanzamiento ocurrió después del rango de tiempo del proceso de evaluaciones para nominaciones.

“¿Cómo tú me vas a nominar el 2022, si yo lo lancé el día 10 de enero de 2023? Es una incoherencia, o sea, para mí ella no está nominada”, expresó en una llamada al programa de radio “La Fórmula”.

Asimismo, afirmó que hay otros temas de la merenguera que sí cumplían con los requisitos necesarios para ser tomados en cuenta “y ellos no le hicieron caso”, pero “me nominan al que salió hace cinco semanas”, por lo que entiende que la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) puso un “huevazo”.

En 2021 el cantautor Wason Brazobán pidió que dejen de nominarlo, ya que lo han hecho por más de 20 años. En ese año el artista estaba nominado en los renglones de Cantante solista. Compositor y/o autor de letras

“Empecé mi carrera a los 23 años con el grupo Negros. Desde ahí en adelante he estado nominado a los Premios Casandra (hoy Soberano) por 20 años consecutivos. Llega el momento en que ya uno no le interesa competir, sino hacer música y ver la gente sintiendo eso. Yo creo que después de 20 años nominado donde gracias a Dios y el pueblo he ganado diez, uno debe ceder el paso a las nuevas figuras para que el género pueda crecer”, dijo en ese momento Brazobán en sus redes sociales.

Igualmente, ese mismo año el artista urbano Vakeró rechazó sus nominaciones en la categoría de “Videoclip del año” por el audiovisual de su tema “Varón” y “El problema”.

“Gracias por su amabilidad, pero no me siento cómodo con eso de la nominación, creo que eso se lo merecen otros cantantes no yo, debido a que yo estuve enfocado en otras cosas. Gracias por la buena intención PREMIO SOBERANO”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter.

Otro que también mostró su descontento con su nominación a Premios Soberano 2021, fue el maestro de la danza Carlos Veitía, quien fue nominado como “Coreógrafo del año” por “Bailemos”, coreografía que dice no recuerda haber hecho entre los años 2019 y 2020.

“Por favor saquen mi nominación que no sé por qué es: Me nominaron por algo que no sé qué es. Gracias por pensar en mí, pero creo que los clásicos debemos tener premiaciones de otro tipo”, escribió en Instagram.

Hace 10 años, Vladímir Dotel, líder de la agrupación Ilegales, pidió a Acroarte que lo excluyera la nominación que le hicieron a los Premios Soberano 2014 debido a que entendía que su trabajo no encajaba en la categoría a la que lo postularon.

Ilegales fue nominado en la categoría Artista y/o Agrupación Urbana del Año.

“@AcroarteRD Con mucho respeto les pido que nos excluyan de la categoría artista urbano, ya que el trabajo que venimos haciendo no encaja en esta”, dijo Dotel en Twitter. Agregó:

“Entiendo que los muchachos El Mayor, El Alfa, los Teke Teke si se merecen estar ahí. Gracias por su comprensión”.

Cuando todavía el premio se llamaba Casandra, el humorista Miguel Céspedes pidió a Acroarte que dejen de nominarlo como humorista a él y a su compadre y socio, Raymond Pozo, para que lo hagan con otros artistas.

Los que piden ser nominados

Unos piden ser excluidos y otros que los incluyan en las nominaciones. Como es el caso de Alá Jazá, quien en 2021 calificó a Acroarte como “la granja de los huevos” por dejarlo fuera de las categorías en Premios Soberano 2021, ese año se evaluaron los trabajos de 2019 y 2020.

En su cuenta de Instagram publicó un post en el que aseguraba “estar tranquilo porque el país sabe que él y su orquesta son los más destacados desde hace varios años a nivel de tocar shows y de plataforma digitales, de que un grupito no quiera reconocerlo eso es otra cosa. Estamos en la era digital, los numeritos están ahí…”.

En la bachata, Víctor Dumé también se quejó por la exclusión del concierto virtual que presentó Frank Reyes el pasado 2020 desde Ancora Cap Cana.

“Reto a cualquiera de esos críticos a que a nivel de calidad me digan cuál es superior al montaje de Frank Reyes”, expresó Dumé en ese entonces a LISTÍN DIARIO.

Luisín Matí, mánager de Raulín Rosendo, reclamó por la ausencia del veterano salsero: “Con todo respeto, solo Yiyo sonó tanto o más que Raulín” en 2020. Se refiere al tema “No saben nada”.

El exponente urbano Ceky Vicini publicó una historia en su Instagram, una imagen de una calavera y la leyenda: "Aquí esperando que Acroarte algún día me nomine", acompañado de un emoji riéndose. En otro mensaje agregó: "Estoy al creer que Acroarte no me nomina porque soy negro".

El cineasta José “Pinky” Pintor observó que el documental Santo Domingo, que dirigió en el 2019, quedó fuera de las nominaciones a Premios Soberano 2021. “Pues na… “Santo Domingo, primera de América” se quedó fuera como documental”, publicó Pintor en su cuenta de Twitter.

Si en el país hay una artista que se ha caracterizado por tener los guantes puestos y lista para las protestas, ha sido Marcel Piel Morena. Solo hay que recordar como en el 2012 se lanzó a las calles y junto a sus fanáticos marchó en protestas por calles de la capital dominicana reclamando su nominación.

En 2021, baladista, en aparente señal de enfado, publicó un corto video en la que se observaban dos estatuillas rotas y en la que expresa: “Hay que restaurarlos con el tiempo, se rompen”. Para el buen entendedor pocas palabras bastan.

Los que no van a la ceremonia

También existen los que hacen su “rabieta” y no asisten a la premiación, pese a que los invitan. Uno de esos ha sido El Pachá, quien es uno de los que más ha “pataleado” contra el premio.

Hace unos años, el animador dijo que no iba a acudir a la celebración de los Premios Soberano 2013, ya que no se sentía conforme de la manera que habían sido seleccionados a los artistas nominados y lo habían dejado fuera a él y hasta amenazó con demandar a la asociación.

Además, dijo no estar de acuerdo con que la premiación que se celebra para los artistas siga premiando profesionales de otras áreas.

Igualmente, el destacado actor y director de teatro, Waddys Jáquez mostró su descontento con la manera de seleccionar a los nominados a Premios Soberanos 2013.

En ese momento, el también productor dijo que Premios Soberano "no es un proyecto de vida para mi decir: tengo que sacar esa ropa. En realidad no es una prioridad asistir a los premios Soberano”.

En 2018, la artista urbana, La Insuperable, calificó de un “chiste” la invitación a Premios Soberano ya que le llegó el día anterior a la gala.

“El chiste de la Noche…….. Muchas gracias por la Invitación, nunca segundo plano, ni buscadera de sonido, que les vaya bien bye”, compartió en ese momento en su cuenta de Instagram.