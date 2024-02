Los amores que han marcado la vida de Sofía Vergara

Así como Sofía Vergara ha sabido siempre lo que quiere lograr profesionalmente, también pasa lo mismo con su vida personal. La actriz colombiana tiene claro que no quiere tener más hijos (esto fue el motivo de su divorcio con Joe Manganiello) y también está muy clara de lo que busca en su próxima pareja sentimental.

La famosa actriz, de 51 años, ha logrado conquistar el mundo del entretenimiento en Estados Unidos, algo que no es fácil para los latinos. Gracias a su belleza, talento y particular forma de ser, se ha posicionado varias veces como la mejor actriz pagada de la televisión estadounidense.

La estrella de “Modern Family” ha acaparado titulares recientemente por su vida personal; su reciente divorcio de Joe Manganiello y su confesión sobre la maternidad.

Vergara confesó que en una entrevista con El País que el motivo de su ruptura con Manganiello fue porque no quería ser una “mamá vieja”.

“Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé”, expresó la artista.

También habló sobre la maternidad: “Eso ya no es para mí. Tuve un hijo a los 19 años y estoy dispuesta a asumir el papel de abuela, no de madre”, expresó en alusión a su hijo de 32 años, Manolo González-Ripoll Vergara.

De todos los amores que ha tenido Sofía en su vida, Manolo es el más importante. La actriz se quedó embarazada de su primogénito y único hijo a los 18 años y fue justamente esta decisión que precipitó la boda entre la actriz y José Luis González.

La pareja contrajo matrimonio en 1991 y se separó dos años después. Tras esta situación, Vergara hizo todo lo posible para alcanzar sus sueños y sacar adelante a su hijo de la mejor manera, por eso decidió irse de su país natal hacia Estados Unidos.

Cuando llegó al suelo norteamericano, luchó para conseguir papeles en Los Ángeles mientras ejercía su rol de madre. Actualmente, su hijo tiene 32 años y es por eso que la colombiana dice que ya a esta altura del juego prefiere ser abuela y no madre.

Sobre los hombres que le han robado el corazón, aparte del padre de su hijo, se encuentran: Luis Miguel, Jaime Camil, Enrique Iglesias, Tom Cruise, Nick Loeb, Joe Manganiello y Justin Saliman.

Con Enrique Iglesias se comenta que fue el primer amor de la actriz al llegar a Miami y fue un romance fugaz.

En los 90’s cuando comenzaba a hacerse nombre en Hollywood, la actriz estuvo saliendo con Luis Miguel. Se dice que disfrutaban su día juntos a bordo del yate del cantante y en esa época fueron captados por varios paparazzi. Aunque la pareja nunca reconoció públicamente que tenían una relación.

Sofía Vergara tuvo una relación con el tenista ecuatoriano Nicolás Lapentti. Sin embargo, él le dio prioridad a su carrera deportiva, y la bonita historia de amor terminó, según publicó el medio Las Top News.

En el mundo del entretenimiento y el espectáculo se comenta que la colombiana fue el motivo por el que Luis Miguel y Jaime Camil dejaron de ser amigos, pues, según se ha publicado Sofía y el protagonista de “La fea más bella” vivieron un romance y poco después de haber terminado se le vio con el intérprete de “La incondicional” en Miami. Ninguno de los tres ha confirmado nada al respecto.

En el 2005, cuando grabó la película “Four Brother” conoció a Tom Cruise y según la periodista Andrew Morton, Will Smith hizo de cupido para que el actor se acercara a Sofía, pero puso fin al noviazgo por la obsesión de Cruise con la cienciología. Es que la actriz colombiana pensaba, según escribió Morrón, que iría “directamente al infierno” si aceptaba la propuesta de casamiento del actor.

Tras terminar su romance con Cruise, tuvo una relación fugaz con el también actor Mark Wahlberg, pero fue tan breve que no llegaron ni a fotografiarlos juntos.

Igualmente, se le relacionó con Cristian Castro, quien lo confirmó años más tarde con estas declaraciones: “Sofía Vergara es mi gran amor. Sofía es la mujer de la que más me he enamorado, de verdad, de todas las mujeres. Me gustaría seguir con ella, así que ella decida, por favor. Yo quiero casarme con ella”, dijo el mexicano en el programa, ‘Ventaneando’.

En 2010, la actriz colombiana empezó una relación con Nick Loeb con quien llegó a comprometerse para casarse, pero el amor acabó en 2014.

Esta fue la relación más mediática de la actriz por sus constantes peleas y luego fueron a tribunales por los derechos sobre unos embriones congelados. Fue en 2021 que Vergara le ganó la batalla a su expareja cuando la Corte Superior de Los Ángeles (EE.UU.) ordenó que Loeb no puede hacer uso de esos embriones sin "el consentimiento explícito y por escrito" de Sofía.

Tras terminar su relación, Loeb, en 2014, inició una con el actor Joe Manganiello y en 2015 la pareja decidió casarse hasta julio del 2023, cuando anunció que se separaban con el siguiente comunicado: “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se aman y se preocupan mucho la una por la otra, pedimos cortésmente que se respete nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas".

Tras tres meses de anunciar la separación, Sofía fue captada con el cirujano ortopédico llamado Justin Saliman.

Según dijo una fuente cercana a People, la actriz "tiene citas y se lo está pasando bien".

"Está disfrutando de la vida. Parece muy positiva y llena de energía", prosigue la fuente. Ha estado manejando el divorcio bien, aunque no fue una decisión fácil, ahora está mucho mejor".