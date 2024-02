Actor Jacob Elordi es investigado por presunta agresión en Australia

El sábado pasado, el actor Jacob Elordi se vio involucrado en una supuesta pelea con un productor de radio. El hombre, identificado como Joshua Fox, radicó una denuncia policial en contra del intérprete de 26 años por una presunta agresión física cometida en un hotel de la ciudad de Sídney, en Australia.

Según informó el Daily Telegraph de Australia, el intérprete estaba en un hotel en los suburbios del este de Sídney cuando Fox -productor del programa de KIIS FM The Kyle & Jackie O Show- se acercó a él con la intención de tomar algunas declaraciones del actor.

El incidente empaña el gran momento profesional que atraviesa Elordi. Su carrera se encuentra en pleno ascenso, luego de salto a la fama con la saga de películas románticas El stand de los besos, su rol de Nate en la serie de HBO Euphoria y la mencionada Saltburn, de la realizadora ganadora del Oscar Emerald Fennell, estrenada en diciembre pasado.

Según contó Fox el domingo posterior al incidente en el programa, le preguntó a Elordi si podía darle un poco de “agua de baño” a Jackie O. para su cumpleaños, haciendo referencia a una de las escenas virales de Saltburn. Al parecer, Elordi le pidió a Fox que dejara de grabarlo y borrara las imágenes y, cuando él hizo caso omiso a su pedido, la situación escaló y, según sus dichos, se volvió violenta.

“Me niego a borrar el material porque me siento incómodo en ese momento y esa es la única evidencia que tengo de la situación. Y después, Jacob simplemente se dio la vuelta, me empujó contra la pared y sus manos estaban en mi garganta”, enfatizó Fox en el programa radial. Por su parte, el periódico australiano Sunday Telegraph afirmó que el joven actor se sintió “ofendido por una de las preguntas planteadas por Fox”, conocido por irrumpir en bodas para crear contenido en una cuenta de memes de Instagram “Married At First Sight” (casados a primera vista).

Fox fue quien presentó una denuncia ante la comisaría de Waverly. En respuesta a la situación, la policía mediante un comunicado informó: “Los agentes adscritos al Comando del Área de Policía de Eastern Beaches están investigando después de que un hombre fuera supuestamente agredido frente a un hotel en los suburbios del este de Sídney”. Según el informe policial, el hecho tuvo lugar el sábado alrededor de las 15.30, cuando un hombre de 32 años fue presuntamente agredido por otro de 26 años sin presentar heridas.

Carrera en ascenso

La investigación se produce un par de semanas después de que el intérprete viajara a Nueva York para su debut en el popular ciclo de comedia Saturday Night Live.

La carrera de Elordi se encuentra en pleno ascenso, después del éxito de Saltburn y el reciente estreno de Priscilla, dirigida por Sofía Coppola, basada en las memorias Elvis And Me, escritas por Priscilla Presley y publicadas en 1985.

Entre los próximos proyectos del joven actor se encuentran Oh, Canada, el drama de Paul Schrader sobre Leonard Fife, uno de los 60 mil desertores estadounidenses que huyeron a Canadá para evitar servir en la guerra de Vietnam; y también Dr. Frankenstein, la película de Guillermo del Toro, en la que interpretará al monstruo.