Madre de Arcángel reacciona al arresto de su nuera por conducir bajo los efectos del alcohol

Carmen Rosa, madre de Arcángel, reaccionó al arresto de su nuera, Janexsy Figueroa, por conducir bajo los efectos del alcohol.

“Sí, es cierto. Es cierto. Y ella está enfrentando un proceso, pero la noticia que salió realmente dijeron cosas que no son reales. Ella no tuvo un accidente, no afectó a nadie. Simplemente, ella se encontró con el accidente. Tuvo que treparse encime de la acera. Los daños fueron a su propio vehículo. O sea, no pasó nada”, dijo Santos en un video compartido por la periodista, Gelmary Rivera, en su cuenta de Instagram.

La señora Carmen dijo que al momento del arresto, las autoridades le preguntaron a la esposa del reguetonero si había tomado alcohol y esta respondió que sí. “Pero mira la diferencia. Ella fue arrestada la misma noche donde no le hizo daño a nadie. No hubo ningunos daños [...] Fue arrestada y a ella le tocará enfrentarse a un proceso”, agregó la madre de Arcángel.

Se recuerda que Janexsy Figueroa fue arresta el pasado 21 de enero Apopka, Florida, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Según contó el presentador Fernán Vélez (Nalgorazzi) en su programa "Lo sé todo", Figueroa Crespo, de 41 años, enfrenta cargos por daños a la propiedad y Driving Under Influence (DUI), delito de conducir un auto bajo los efectos del alcohol o las drogas, por lo que le fue impuesta una fianza de mil dólares.

En circunstancias similares, Justin Santos, hermano menor del cantante, falleció en noviembre de 2021, cuando una conductora en estado de ebriedad impactó su vehículo en el puente Teodoro Moscoso, en Puerto Rico.

Arcángel y su pareja llevan 15 años de relación y tienen una hija en común, Lucerito Santos. Ambos comenzaron un romance cuando ella se separó de Nicky Jam, con quien procreó a su hijo Joe.

El intérprete de "Por amar a ciegas" también es padre de Austincito, producto de su primer matrimonio con Alejandra Pascual.