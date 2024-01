En Santiago se Comenta: el carnaval vegano

Cada día hay motivos para celebrar, pasó la Navidad, ahora entra el carnaval, eso es bueno, los pueblos necesitan alegría, el más conocido nacional e internacionalmente es el de La Vega, sus organizadores han hecho una marca país y cuando las cosas se hacen bien, se logra el propósito. A este evento carnavalesco vienen muchas personas, no solo del país, también extranjeros y ni se diga los mismos veganos que viven fuera de su pueblo, sobre todo en Estados Unidos, esa fecha no la comprometen por nada del mundo para venir a su país a disfrutar y apoyar su carnaval. La verdad que es muy alegre, divertido, con mucho colorido y sus trajes hermosos, son verdaderas obras de arte.

Comentario

También se inician los carnavales de otros pueblos y ciudades, el de Santiago es muy auténtico y tradicional. En esta ciudad participa el pueblo, disfrazándose de lo que se inspiren, los organizadores presentan conocidas orquestas las cuales animan cada domingo hasta llegar el día final del desfile. Montecristi, Puerto Plata, Bonao y otros lugares del país por igual celebran carnavales, los lugareños y visitantes participan de distintas maneras. Vamos todos a disfrutar de estas fiestas.

Calendario artístico internacional

En el país nuestro no nos podemos quejar, hay mucha gente con dinero y el que no tiene hace sacrificio para buscarlo y ver sus artistas favoritos, aquí están llegando varios famosos para presentar sus conciertos, desde Paulina Rubio, el primero de marzo en el Teatro La Fiesta, Alejandro Fernández, el nueve de febrero, en el Palacio de Los Deportes y Mijares junto a su ex esposa, Lucero, La Novia de América, el seis de abril en el Teatro Nacional y ni hablar, para los jóvenes estará en escena la colombiana Karol G, canta muy bellos, se presentará el quince y dieciséis de marzo en el estadio olímpico Félix Sánchez . Buenas ofertas, esperamos que hagan buenos espectáculos y que los dominicanos que gustan de estos artistas no se endeuden mucho, porque parece que República Dominica, en verdad que lo tiene todo.

Retiro temporal

Ricardo Montaner es otro de los artistas que se retira del escenario, escogió nuestro país para eso en Samaná. Este artista, joven aún, prefiere disfrutar los años de la tercera juventud en uno de los lugares más hermosos de República Dominicana, donde tiene un hotel boutique, aunque su retirada es temporal. No sé si tiene dinero para vivir como un rey, aunque hay personas que no necesitan tanto para disfrutar de la vida y sus discos y composiciones le dan una buena entrada económica. Hasta la próxima.