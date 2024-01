Galilea Montijo celebra el anuncio sobre su regreso a la conducción de Premio Lo Nuestro, donde estará junto a Clarissa Molina y a Angélica Vale.

En ese sentido, la presentadora mexicana agradece por el trabajo y subir al importante escenario entendiendo su cuerpo en esta nueva etapa de su vida, en la que tiene que lidiar con los embates de la cincuentonas luego de ser declarada con menopausia precoz hace tres años.

Montijo reveló en "Netas Divinas" que los cambios físicos que experimentó la hicieron pensar que estaba embarazada, pero la ayuda de especialistas le dio certeza de lo que estaba ocurriendo.

"Yo me di cuenta que ya no me iba a bajar cuando se muere mi productora (Magda Rodríguez), me da Covid, le hablo a mi doctor y le pregunto qué se hace, qué tengo qué dejar de tomar…", afirmó.

La también actriz no descartó la posibilidad de tener otro hijo y convertir en hermano mayor a su primogénito Mateo.

"No me quiero quedar con las ganas de tener niña, no sé la opción de adoptar, de un vientre, no tengo idea", comentó emocionada.

A pesar de su increíble figura, la presentadora de "Hoy" admitió que no ha sido fácil envejecer.

"Hasta mi doctora me dijo que me tocó muy joven, pero aquí vamos batallándole como todas las mujeres. No soy la única. Ser mujer es un lujo, pero las hormonas nos lo hacen pagar", dijo en una entrevista con Yahoo Vida y Estilo.

Según Mayo Clinic:

La menopausia es un proceso biológico natural. Sin embargo, los síntomas físicos, como los sofocos y los síntomas emocionales de la menopausia, pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar la salud emocional. Hay muchos tratamientos eficaces disponibles: desde ajustes en el estilo de vida hasta terapia hormonal.