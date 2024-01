José Guillermo Sued ya camina tras ocho meses de terapia por caída que afectó sus extremidades

La comunicadora Pamela Sued compartió con sus seguidores de Instagram un momento especial junto a su padre, el veterano locutor José Guillermo Sued, quien en enero del año pasado sufrió una aparatosa caída en su casa de Jarabacoa.

Pamela mostró a través de un video que su progenitor ya puede caminar sin asistencia de una persona o la silla de ruedas, tras los ocho meses de terapia de rehabilitación especializada que ha recibido en Barcelona, España.

"Les presento el gran espectáculo 'El Chichí Caminador' [me escapé literalmente por 24hrs a Barcelona para abrazar a los míos]", dijo Pamela en su Instagram.

"Para ustedes que a diario me preguntan por mi papá... mírenlo ahí. Esta vez me sorprendió el a mi. Hace 3 semanas estuve aquí y el aún no lograba caminar solo. Es sorprendente todo lo que se puede lograr cuando hay fe y voluntad [ más el acompañamiento de grandes profesionales]", continuó.

La presentadora de Color Visión (canal 9) publicó varios 'stories' cuando se trasladaba hacia Barcelona a visitar a sus padres luego de finalizar una agenda de trabajo en Madrid, donde se llevó a cabo Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2024. En ese momento apareció entre lágrimas desde un tren y hablando la emoción que sentía por el encuentro con sus familiares.

A raíz del accidente, José Guillermo fue sometido a una cirugía para descomprimir su columna y diagnosticado con una tetraplejia incompleta o parálisis en sus extremidades.