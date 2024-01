Mariela Encarnación habla sobre la invitación a una cita romántica que recibió de Colin Farrell

La comunicadora Mariela Encarnación confesó que recibió una invitación a una cita romántica con el actor irlandés Colin Farrell.

Luego de mencionarlo en "Me gusta de noche", Encarnación ofreció más detalles a People en Español sobre la propuesta de la estrella de "The Batman", "Voyagers", "Solace" y "The Recruit" luego de hacerle una entrevista para CNN en Español.

Encarnación no aceptó, ya que en ese entonces estaba casada con el empresario italiano Giuseppe Ruso. "Fui muy directa y le dije que me encantaría, pero que estaba casada y que no me sentiría cómoda", dijo a la revista.

"Fue una conversación simpática, nada fuera de lo normal", recuerda ella. "Sin importar que estábamos rodeados de los camarógrafos me dijo: 'por favor dame tu teléfono. Mientras estoy en Miami me gustaría conocer más de ti y salir'. Fue ahí donde me sonrío porque no me lo esperaba. Me sonrojé", contó.

Sobre si en este momento saldría con Colin Farrel, la presentadora de televisión respondió con humor: "Si me pregunta hoy voy a tener una situación parecida. Con respecto a la persona que estoy saliendo, no sería justo. Salir con Colin Farrell es de esas tentaciones que prefieres evitar".

"¡Si estoy soltera, le diría que sí!", continuó, afirmando que se encuentra en una relación, aunque no reveló la identidad de su nuevo galán.

"Estoy con alguien, no tiene que ver con la industria. Me deja ser y hay mucha admiración", aseguró.

Actualmente, la exconductora de "Showbiz" está grabando y planea lanzar su podcast, el cual "es un reflejo de lo que estoy viviendo en esta etapa de mi vida".

Encarnación se casó en 2008 con Ruso y procreó dos hijos, Giuseppe Emanuele Russo y Ella.

En 2016 la pareja se divorció tras 12 años de unión matrimonial.