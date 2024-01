A raíz de la información que publicó la revista mexicana TV Notas sobre su supuesto divorcio, la cantante y actriz Yuri, de 60 años, recordó que en diciembre celebró 28 años de matrimonio con su esposo Rodrigo Espinoza, de 52, y que hasta el momento no piensa terminar la relación.

"Ahora me divorciaron a mí... No, para nada, gracias a Dios todavía sigo con mi flaco Rodrigo, felices, ya cumplimos 28 años de casados, lo celebramos. Ustedes vieron la celebración a través de mis redes, no me estoy divorciando. El día que me divorcie, que no lo creo, yo les diré a mi público", respondió Yuri.

La intérprete de "Detrás de mi ventana" también negó que sea celosa, ya que Rodrigo es un hombre de Dios y no le da motivos que le generen ese tipo de emociones, además de que "estoy muy viejita yo para andar celando".

"Yo veo su mirada cuando hay muchachas hermosas y también yo cuando veo muchachos hermosos digo: '¡Oh, wao!', hasta ahí", continuó.

Finalmente, la estrella de la música latina le restó credibilidad e importancia al medio que, según sus palabras, "destruye".

"Lo sacó una revista que destruye familias, destruye gente, ese es su labor y que Dios los bendiga, porque yo creo que cuando tú siembras eso en la gente obviamente se te regresa tarde o temprano", señaló.

Hace unos días, Yuri tomó con humor la noticia de TV Notas con la publicación de un video en su Instagram, donde aparece junto a su pareja con filtro de Avatar.

"Aclarando chismes de revistas de pacotilla que solo viven esperando que la gente sufra y le vaya mal usando información que solo nace en corazones y mentes podridas, 28 años de matrimonio no se borran por testimonios de 'gente anónima' o por el 'primo de un amigo' que dice que es 'íntimo' de uno", aclaró.

"Si no tientes los pantalones para dar la cara cuando hablas de alguien, demuestra quien verdaderamente eres… en este momento junto con mi familia estamos viviendo una de las mejores etapas de nuestras vida, juntos, bendecidos y con Dios como centro único de nuestra dirección para el futuro… Los leo", añadió.