La comunicadora y actriz dominicana radicada en Miami, Robmariel Olea, se refirió al tema de las presentadoras que criticaron recientemente la crianza de Cattleya, la hija de Yailin la más viral y Anuel AA.

Durante el segmento de Univisión-Televisa, "Sin Rollo extra", Olea compartió su sentir sobre sus compatriotas, quienes se dedican a la creación de contenido en plataformas digitales y estaciones de radio, siendo parte de una tendencia que no la representa, según dijo en una publicación en su Instagram.

"Veo con pesar que se promociona el lenguaje vulgar, la agresividad, la falta de respeto incluso a figuras de gran trayectoria que han sido un referente del arte del buen decir en los medios de comunicación de mi país", escribió junto a un video de su participación en el espacio.

"Fuera de él las personas perciben que así se hace radio y televisión en República Dominicana. Esa tendencia no me representa. Ser popular no necesariamente implica ser un profesional", continuó.

La conductora de El Tiempo en Univisión 23 también cuestionó que las autoridades no hayan intervenido ante la "violencia en los medios".

"¿Qué ejemplo le estamos dejando a las jóvenes que se están preparando y sueñan con ejercer la comunicación ¿Dónde están las entidades que regulan estos comportamientos públicos? Qué tiene que pasar para que se dejé de promocionar esta violencia en los medios como algo normal?", añadió.

"Aparentemente los que nos ocupamos de prepararnos y respetamos el oficio perdimos nuestro tiempo. Autoridades, empresas, ¿esto es lo que les interesa que prevalezca en el futuro de los medios de República Dominicana?", finalizó.

"Sin Rollo extra" se transmite de 12 a 1 pm en la plataforma de streaming ViX.