Kiara Romero se somete a la cirugía número 21

Kiara Romero, quien en 2018 intentó quitarse la vida, va por la cirugía número 21 y aunque el proceso ha sido doloroso, la comunicadora expresó que se ha mantenido optimista.

“Tengo un año y medio luchando con una complicación en mi pierna, ayer me realizaron mi cirugía #21, la misma es una victoria, un paso muy importante para mi recuperación y a pesar del dolor durante todo este tiempo, que de verdad ni se lo imaginan, mi sonrisa no se ha borrado, porque he mantenido mi mente optimista, claro, a veces lloro y me siento perdida pero me miro al espejo, me hablo directamente y me recuerdo que esto también pasará”, expresó la francomacorisana en un largo mensaje en su cuenta de Instagram.

La presentadora invitó las personas a llenarse de fe y ver el lado positivo de las cosas.

“Renunciemos a todo lo que nos perturba internamente, a todo lo que trae caos y ruido a nuestra vida y mejor llenémonos de FE, para que la misma traiga paz, démonos permiso de ver lo positivo de la situación por más difícil que se vea el panorama, Dios puede manifestarse y hacer milagros sin importar las circunstancias pero debemos tener la ACTITUD CORRECTA”.

Desde aquel fatídico día, Romero no ha tenido reparos en abrirse y hablar sobre los motivos que la llevaron a intentar suicidarse y de todo lo que ha hecho para recuperarse. Asimismo, ha mostrado sus cicatrices.

Fracturas en ambas muñecas, tobillos y en la zona lumbar, fueron las consecuencias físicas que le provocó el suceso y con algunas de ellas aún sigue lidiando.