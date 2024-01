La muerte enamorada: racha de tristeza en el mundo del entretenimiento en últimos meses

Entre suicidios, cánceres, enfermedades cardíacas, sobredosis y accidentes se encuentran las causas de muerte de actores, músicos, cantantes y figuras de la televisión que han fallecido en los últimos tres meses en una racha de tristeza en el mundo del entretenimiento.

Solo en los 15 días que lleva el año 2024, al menos doce famosos se han despedido del mundo en diferentes circunstancias.

El domingo se conoció de la muerte de la músico dominicana Janni Viloria, exintegrante de las Chicas del Can, quien murió a los 54 años, aparentemente a causa de cáncer.

También el domingo se reportó la muerte del influencer mexicano Sebastián Bautista, quien murió el sábado n un accidente en “buggy”.

Antes, el sábado, la actriz de “Honeymooners”, Joyce Randolph, quien interpretó a Trixie, la sarcástica esposa de Ed Norton, fallecía. Ella tenía 99 años.

Randolph murió de causas naturales el sábado por la noche en su casa en el Upper West Side de Manhattan, dijo su hijo Randolph Charles a The Associated Press el domingo.

El día anterior, el viernes, se despidió de la vida el actor estadounisense Alec Musser, de 50 años.

Musser hizo de Del Henry en la telenovela estadounidense "All My Children" y "I wanna be a Soap Star", además de en películas como la conocida comedia "Niños grandes".

Ese día además falleció el actor español Juli Mira, conocido por su papel en la mítica serie "Cuéntame cómo pasó". Tenía 75 años.

Entre los “idos a destiempo” de este mes de enero se cuenta al compositor y músico ecuatoriano Diego Gallardo, quieh fue sorprendido por una bala perdida en medio de la balacera que se originó en Guayaquil, Ecuador, el 9 de enero.

Ese mismo día, 9 de enero, moría el actor mexicano Adan Canto, conocido por su participacíón en series como “Designated Survivor”, “The Following”, “The Cleaning Lady”, y “Narcos”, falleció tras luchar contra un cáncer. Tenía 42 años.

El sábado 6 de enero, la actriz porno y dama de compañía Abigail (Thaina) Fields, conocida cariñosamente como ‘La Chinita’ o ‘Tini’, fue encontrada muerta. Tenía 24 años.

Según medios peruanos, el deceso de la influencer, quien se dedicaba al cine para adultos desde el 2018, habría sido causado por un suicidio por envenenamiento.

Uno de los hechos más lamentables de este año fue el suceso trágico del actor Christian Oliver, junto a sus dos hijas, en un accidente de avioneta el jueves 4 de enero en la isla caribeña de San Vicente y las Granadinas.

También el 4 de enero, el actor estadounidense David Soul, que saltó a la fama con la exitosa serie ‘Starsky & Hutch’, murió en Londres a los 80 años.

Por igual, el 4 de enero murió Glynis Johns, una estrella de teatro y cine ganadora del premio Tony que interpretó a la madre junto a Julie Andrews en la película clásica “Mary Poppins” y presentó al mundo el agridulce estándar futuro “Send in the Clowns” de Stephen Sondheim, Tenía 100 años.

Otro caso: el humorista y actor español Paco Arévalo falleció el 3 de enero en su casa de Valencia a los 76 años después de que llevara unos días que estaba “mareado, sin ganas de nada”, pero no sabían a qué se debía.

En cambio, la argentina Anita Ontiveros, quien se convirtió en la primera mujer en ser directora de cámara en República Dominicana, falleció el miércoles 3 de enero en su residencia luego de una larga lucha contra el Alzheimer. Tenía 76 años de edad.

Ese mismo día fallecía el cantante brasileño João Carreiro, uno de los grandes nombres del género ‘sertanejo’ en el país. Murió a los 41 años de edad después de someterse a una cirugía cardíaca.

Mientras, el actor Adam Jandoubi, de 23 años y conocido por sus apariciones en la película ‘La paranza dei bambini’, fue encontrado muerto en la mañana de Año Nuevo en una céntrica calle de Nápoles, en parada cardiorrespiratoria y con heridas en la cara fruto de un posible accidente de moto, informaron medios locales.

DICIEMBRE

El 11 de diciembre se reportó la manera trágica de la muerte de Emily Matson; arrollada por un tren, aunque se determinó que fue a propósito, tratándose de un suicidio. Tenía 42 años de edad.

En Brasil, el cantante Pedro Henrique falleció el miércoles 13 de diciembre por la noche a los 30 años en el escenario durante una actuación en Feira de Santana, ciudad brasileña.

En cambio, James McCaffrey, actor de la serie “Sex and the city”, murió a los 65 años después de sufrir de mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas.

El representante de McCaffrey informó a TMZ que la muerte de la estrella se produjo el domingo 17 de diciembre.

El cantante de gospel Eric Moyo, ganador del talent-show televisivo ‘Idol’ en su versión africana, murió en Sudáfrica tras desplomarse en el escenario, el 20 de diciembre. Tenía 41 años de edad.

La hermana de Nick y Aaron Carter, Bobbie Jean Carter, murió el 23 de diciembre de 2023 a los 41 años de edad.

Su madre, Jane Carter, confirmó en la información con un desgarrador mensaje en Instagram, donde se expresó con gran dolor por hacer perdido a su tercer retoño, ya que en 2022 murió Aaron y 2012 su otra hija Leslie Carter.

La cantante estadounidense de música country Laura Lynch, fundadoras de la legendaria banda The Dixie Chicks murió el sábado 23 de diciembre en un accidente de tránsito, según informó TMZ.

En Colombia, Lisandro Meza, pilar del vallenato, falleció en las últimas horas del 23 de diciembre.

El cantante y compositor murió a sus 86 años, después de permanecer internado seis días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica La Concepción, de Sincelejo.

El actor boricua Kamar de los Reyes, quien interpretó al policía con problemas Antonio Vega en la telenovela de ABC “One Life to Live” y al villano Raúl Menéndez en los videojuegos “Call of Duty”, falleció a los 56 años en víspera de Navidad luego de una breve batalla contra el cáncer.

La muerte de la cantante de flamenco Thais Hernández enlutó el 26 de diciembre al sector musical en España. Tenía 35 años, luego de luchar contra un cáncer.

El actor surcoreano Lee Sun-kyun, miembro del elenco de la oscarizada película “Parásitos”, fue hallado sin vida el 27 de diciembre, mientras estaba siendo investigado por un caso de supuesto consumo de drogas.

El músico peruano Pedro Suárez-Vértiz, considerado el rockero más importante de su país, murió el 28 de diciembre tras ser diagnosticado hace más de una década con la enfermedad de la neurona motora (ENM), conocida como parálisis bulbar. Tenía 58 años.

El actor británico Tom Wilkinson, quien fue nominado dos veces al Óscar por películas como “Shakespeare in Love”, “The Full Monty” y “Michael Clayton”, murió el 30 de diciembre. Tenía los 75 años.

En otro adiós, Shecky Greene, el talentoso cómico y maestro de la improvisación que se convirtió en el consumado cabeza de cartel de los salones de Las Vegas y fue reverenciado por sus pares y el público en vivo como uno de los mejores artistas de stand up de su generación, falleció el 31 de diciembre por causas naturales. Tenía 97 años.

NOVIEMBRE

Después de permanecer hospitalizado durante varios días, el humorista venezolano Pedro Alberto Martínez Conde, mejor conocido como Perucho Conde, murió el pasado 4 de noviembre a los 89 años.

El 6 de noviembre falleció el periodista dominicano Raúl Pérez Peña (El Bacho) en la clínica Independencia, aquejado de problemas de salud.

El dirigente social y columnista de Listín Diario tenía 82 años al momento de su muerte. El 8 de noviembre Corea del Sur perdió a una gran promesa del k-pop: Nahee, de 24 años.

Sin revelar la causa de la muerte, su disquera informó la triste noticia a través de un comunicado.

La periodista brasileña Elaine Santos, quien estaba embarazada de cinco meses, murió el 21 de noviembre luego de presentar problemas respiratorios y ser ingresada a cuidados intensivos.

Al momento de su muerte, Santos, quien trabajaba para Cançao Nova, una cadena católica de noticias, tenía 38 años.

OCTUBRE

El actor Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la serie “Friends” y hallado muerto el pasado 28 de octubre en su piscina en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, falleció “accidentalmente” por los efectos de ketamina, según la autopsia.

Recientemente Daily Mail publicó las historias de varias mujeres a las que supuestamente Matthew agredió violentamente durante los últimos años de su vida.