Leon Wildes, abogado de inmigración que luchó para evitar la deportación de John Lennon, muere a los 90 años

Leon Wildes, un destacado abogado de inmigración conocido por su histórica lucha de años en la década de 1970 para evitar que John Lennon fuera deportado y permitir que el ex Beatle recibiera la residencia permanente en Estados Unidos, murió a los 90 años.

Wildes murió el lunes en el Hospital Lenox Hill en Manhattan. Su hijo, el abogado de inmigración y alcalde de Englewood, Nueva Jersey, Michael Wildes, dijo que había tenido problemas de salud después de una serie de derrames cerebrales.

"Papá sintió que efectivamente vivió el sueño americano para un niño de Olyphant PA y pasó su vida facilitando la misma experiencia para muchos más", dijo Michael Wildes, quien también es socio gerente de la firma que su padre ayudó a iniciar, Wildes & Weinberg. “Era amado por su familia, extraordinariamente humilde y amado por nuestro Colegio de Abogados”.

Leon Wildes se graduó de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y cofundó Wildes & Weinberg en 1960 y, a finales de la década, había ganado suficiente prestigio para desempeñarse como presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Su nombre se convertiría en parte de la historia musical y política después de que un antiguo compañero de la facultad de derecho, Alan Kahn, lo llamara en 1972 y le dijera que Lennon y Yoko Ono necesitaban su ayuda para extender sus visas.

Wildes acordó reunirse con la pareja en las oficinas de Manhattan de Apple Records, el sello fundado por los Beatles a finales de los años 1960. Pero sí tuvo una confesión embarazosa sobre Lennon y su esposa artista.

"No tengo idea de quiénes son estas personas", le dijo a Kahn, y luego dijo que escuchó mal sus nombres como "Jack Lemmon y Yoko Moto".

Lo que Wildes inicialmente pensó que sería una formalidad se convirtió en una de las luchas legales más dramáticas de la época. Lennon y Ono se habían mudado de Inglaterra a la ciudad de Nueva York, tratando de localizar a la hija de Ono de un matrimonio anterior, Kyoko Chan Cox, a quien su exmarido había secuestrado.

John y Yoko también participaron activamente en la política de la Nueva Izquierda de la época, oponiéndose a la guerra de Vietnam y respaldando los esfuerzos para derrotar al presidente Richard Nixon en su intento por la reelección. Con la edad mínima para votar reducida de 21 a 18 años, los planes de Lennon incluían una gira por Estados Unidos en 1972 que potencialmente atraería a millones de jóvenes.

Como revelaron más tarde los archivos del gobierno, algunos partidarios de Nixon temían que Lennon pudiera dañar políticamente a Nixon. En un memorando de febrero de 1972 enviado al senador Strom Thurmond, republicano de Carolina del Sur y miembro de un subcomité del Senado sobre seguridad interna, sus asesores recomendaron una “contramedida estratégica”, rescindiendo la visa de Lennon. (El gobierno también intentaría deportar a Ono, originaria de Tokio, pero se le concedió la residencia permanente en 1973).

Thurmond envió el memorando al fiscal general de Nixon, John Mitchell, cuyo adjunto, Richard Kleindienst, se puso en contacto con el Servicio de Inmigración y Naturalización. En marzo, el INS informó a la estrella de rock británica que no se le prorrogaría el visado. Las autoridades citaron una redada de drogas en Londres en 1968, cuando Lennon se declaró culpable de posesión de “resina de cannabis”. Según la legislación estadounidense de aquella época, los no residentes se enfrentaban a la deportación si eran “condenados por cualquier ley o reglamento relacionado con la posesión ilícita” de estupefacientes o marihuana.

Durante los dos años siguientes, Lennon y Ono soportaron un continuo acoso gubernamental, y en ocasiones el director del FBI, J. Edgar Hoover, estuvo personalmente involucrado. Su teléfono fue intervenido y se siguió de cerca su paradero. Lennon diría que la presión contribuyó a la ruptura temporal de su matrimonio. El músico se fue a Los Ángeles en 1973 y se embarcó en lo que llamó su “fin de semana largo” de bebida y drogas, que terminó con la reconciliación de la pareja en 1975.

Mientras tanto, músicos, escritores y otras figuras públicas instaron al gobierno a que le permitiera quedarse. Todos firmaron cartas de apoyo, desde Fred Astaire y Dick Cavett hasta Saul Bellow y Stevie Wonder. Bob Dylan compuso una nota escrita a mano elogiando a John y Yoko como enemigos de “este gusto suave y aburrido de comercialismo” impuesto a la cultura por los “abrumadores medios de comunicación”.

Los Lennon no siempre ayudaron en su caso. Cuando la pareja celebró su primera conferencia de prensa para discutir la orden de deportación, los dos sacaron pañuelos de papel de sus bolsillos y declararon el nacimiento de un nuevo país, “Nutopia”, un paraíso sin “tierra, fronteras, pasaportes, sólo personas”. .” Como representantes de Nutopia, John y Yoko se otorgaron inmunidad diplomática.

Más tarde, Yoko se disculpó, recordaría Wildes.

“León, tienes que entender. Somos artistas. Tenemos un mensaje”, le dijo.

Gracias al ingenio de Wildes y a los impactantes giros políticos de la década de 1970, la deportación de Lennon se retrasó y finalmente revocó. Wildes encontró un vacío legal en la ley de drogas de inmigración después de que Lennon le dijera a su abogado que había sido declarado culpable de posesión de hachís, no de marihuana (“¡El hachís es mucho mejor que la marihuana!”, bromeó Lennon). Wildes también destacó una política gubernamental oscura y no reconocida de “discreción procesal”, según la cual los funcionarios utilizaban distintos estándares para decidir los casos de inmigrantes a seguir.

Mientras tanto, el objetivo del FBI contra Lennon terminó después de la reelección de Nixon en 1972, y la campaña del INS para deportarlo comenzó a perder impulso después de que el creciente escándalo Watergate llevó a Nixon a dimitir en agosto de 1974. En octubre de 1975, Mitchell estaba entre muchos ex Nixon. funcionarios que cumplían penas de cárcel y Lennon estaba celebrando una semana extraordinaria de hitos. El 7 de octubre, un juez del tribunal federal de apelaciones de Nueva York revocó la orden de deportación, citando “motivos políticos secretos” del gobierno. Dos días después, en el cumpleaños número 35 de Lennon, Ono dio a luz a su hijo, Sean.

Para una audiencia final, en julio de 1976, Wildes trajo a Norman Mailer y Gloria Swanson, entre otros, para que testificaran en nombre de Lennon, y el INS le concedió al músico su tarjeta verde.

"Es fantástico volver a ser legal", dijo Lennon después de la audiencia.

El legado de las luchas de Lennon perduraría durante décadas. Cuando el presidente Barack Obama lanzó su programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), por el cual a algunos hijos de inmigrantes se les concedió un alivio temporal de la deportación, se basó en un razonamiento similar al que Wildes había revelado en nombre de Lennon: discreción procesal.

Las estrellas de rock también se vieron afectadas. Mick Jagger, que también había sido arrestado en Inglaterra por cargos de drogas, fue uno de los que encontró más fácil viajar a Estados Unidos.

"Tengo en mi pasaporte una anotación que indica que la inelegibilidad de mi visa ha sido retirada 'debido al precedente de Lennon'", dijo Jagger en un libro de 2005, "Memorias de John Lennon", publicado en el 25º aniversario del asesinato de Lennon. “Por eso lo tengo en mi memoria cada vez que entro a este país”.

Wildes continuó ejerciendo la abogacía después de su paso por Lennon y fue profesor adjunto durante más de 30 años en la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo. Sus honores incluyeron el Premio en Memoria de Edith Lowenstein por la excelencia en el avance de la práctica de la ley de inmigración y el Premio Elmer Fried a la Excelencia en la Enseñanza.

Wildes estuvo casado tres veces, la más reciente con Alice Goldberg Wildes, y le sobreviven dos hijos, ocho nietos y cinco bisnietos.

Descendiente de judíos europeos, Wildes creció en una pequeña comunidad de Pensilvania, donde a menudo era el único judío de su clase. Asistió a Yeshiva College como estudiante universitario y se interesó en las leyes de inmigración después de trabajar con la Sociedad Hebrea de Ayuda a Inmigrantes a fines de la década de 1950. Wildes publicó artículos en Cardozo Law Review, entre otras revistas, y escribió un libro sobre el caso Lennon, “John Lennon Vs. Estados Unidos”, que salió en 2016.

Fanático de la ópera cuando era joven, se entregaría plenamente al universo de los Beatles, hasta el punto de utilizar “Imagine” como música cuando pusieron en espera a una persona que llamaba a su oficina. Se mantuvo cercano a Yoko, apareció en el documental de 2006 “The US vs. John Lennon” e incluso asistió a algunas convenciones de los Beatles, entre ellas el Fest for Beatles Fans con sede en Chicago.

“Hablé allí tres veces, y cada vez que hablé, docenas de personas se acercaron, me estrecharon la mano y me agradecieron lo que había hecho por John Lennon”, le dijo a Pennyblackmusic.co.uk en 2017. “Y aprendí de esta maravillosa gente que es realmente algo para maravillarse y disfrutar de esta hermosa música de los Beatles. Aprendí mucho sobre ese tipo de música y ahora también la prefiero”.