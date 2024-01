Carmen Electra decide oficialmente cambiar su nombre de nacimiento por su nombre artístico

La estrella de "Baywatch" ("Guardianes de la bahía"), Carmen Electra, ha decidido hacer un importante cambio en su vida.

La modelo y actriz acudió el 29 de diciembre a los tribunales de Estados Unidos para pedir que su nombre de nacimiento, Tara Leigh Patrick, sea cambiado oficial y legalmente a Carmen Electra, con el cual el cantante Prince la bautizó hace décadas.

Sobre el motivo de esta decisión, fuentes cercanas a la artista estadounidense comentaron a TMZ que no hay una gran razón, sino que es algo que estuvo pensando por un tiempo y no hay mejor momento para empezar el 2024.

Fue en los 90 cuando Carmen Electra asistió a una audición para pertenecer a un grupo femenino que Prince estaba formando y el ícono la persuadió a usar ese apodo.

En mayo de 1996 Carmen apareció en la revista Playboy. Además ha participado en varias películas, como Good Burger (1997), The Mating Habits of the Earthbound Human (1999), la parodia de horror Scary Movie (2000) y una de sus secuelas, Scary Movie 4 (2006), y el remake de la serie de televisión de los 70 Starsky & Hutch (2004).