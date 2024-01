La predicadora, escritora y periodista Madelyn Rodríguez es la esposa de Alex Matos

El miércoles el salsero Alex Matos presentó a la predicadora, oradora, escritora y periodista estadounidense de origen dominicano Madelyn Rodríguez como su esposa.

La pareja contrajo nupcias por la iglesia cristiana evangélica luego de que Matos se declarara "oficialmente seguidor de Jesucristo" en diciembre.

Rodríguez, quien nació y creció en Nueva Jersey, ha trabajado como voz comercial en inglés y conductora del programa "Acceso total" de Telemundo 47, además de destacarse llevando el evangelio a través de su gira o ministerio "Mujeres con propósito" por iglesias de Estados Unidos y República Dominicana.

La joven mujer también es autora de los libros "Expresa liderazgo: ¡Tú misión lo es todo!", "Las escaleras hacia el cielo: Cómo Dios habla a través de los sueños, visiones y revelaciones" y "Posiciónate y toma tu lugar: Descubre tu fuerza en los lugares difíciles".

Rodríguez es hija de padres dominicanos, tiene dos hermanos, Luis y Evelio, e hizo dos carreras universitarias en su país natal.

Según su perfil en Amazon:

Durante los últimos seis años, Madelyn Rodríguez ha sido talento independiente en televisión para Telemundo 47 Nueva York y otros medios, y fue personalidad de radio en Nueva York para Univisión Radio.

Su primer libro, “Las escaleras al cielo: cómo Dios habla a través de sueños, visiones y revelaciones”, se presentó en las Naciones Unidas. Rodríguez es invitado frecuentemente a las Naciones Unidas como Maestro de Ceremonias y es Asesor de Asuntos Religiosos de la Asociación de Naciones Unidas de El Salvador.

Madelyn es autora de 2 libros, que han sido traducidos a otros idiomas, incluidos español y francés. También ha escrito, editado y traducido más de 10 libros.

Tiene dos títulos universitarios, uno en Justicia Penal del John Jay College of Criminal Justice y el otro en Periodismo del Brooklyn College. Fundador y director ejecutivo de "The Stairways To Heaven Enterprise Inc.", una empresa cristiana que crea y produce libros y documentales (TheStairwaysToHeaven.com).