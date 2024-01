Influencer Paola Suárez recibe golpiza, acusan a su novio

Paola Suárez, una de las más populares influencers mexicanas, se encuentra hospitalizada luego de que recibiera una golpiza tan grande que hasta un ojo puede perder, hecho del que se acusa a su novio.

"Estoy apunto de perder el ojo me quebranté dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo, nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio", posteó Suárez en Instagram.

La joven hizo una publicación en la que compartió una foto de ella en el hospital y un mensaje dirigido a su prometido.

"No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho", posteó Suárez, integrante del grupo de influencer conocido como Las "Perdidas" y que también integran Wendy Guevara y Kimberly Irene.

Su pareja, José de Jesús Castro Gómez, huyó luego de la agresión y no se sabe de su paradero.

Según el testimonio de una amiga, Wendy Guevara (ganadora de “La Casa de los Famosos México”), Suárez tiene el tabique desviado y requerirá cirugía de nariz, pero tendrán que esperar que se desinflame su rostro.

Suárez tiene el tobillo hinchado además de un hematoma en el ojo, que de igual forma tiene que esperar a que baje la inflamación para revisar la córnea y asegurarse de que no haya sufrido un daño mayor.

Wendy Guevara relató que todo ocurrió la mañana del miércoles 10 de enero, cuando Paola Suárez llegó llorando y golpeada a la casa de sus amigos en busca de ayuda.

"Paola les va a explicar lo que pasó y todo, pero su novio la golpeó. No había querido decir nada por respeto a ella, ahorita no puede hablar mucho porque le duele mucho. Tiene un hematoma en el ojo y se le desvió todo su tabique entonces necesita una cirugía en la nariz, pero hasta que ella se desinflame", dijo Wendy.

Horas antes de la agresión, la pareja se había comprometido, luego de que él le había propuesto matrimonio.

"Comadres, pues me les caso. Me acaban de sorprender. Siento bonito. ¡Ay!", fue el mensaje que compartió esa mañana del miércoles antes de ser golpeada.

Paola Suárez, nativa de León, estado mexicano de Guanajuato, y Wendy Guevara, comenzaron a sobresalir en México luego de que ambas subieran un video en el que narran que fueron abandonadas en una estación.

En el audiovisual se recuerdan los lamentos que tuvieron cuando explicaron que "estamos perdidas, perdidas, perdidas".

Con esa frase ascendieron en popularidad en las redes sociales hasta convertirse en virales.

La 'Patas' y Paolita, como le llaman, creció en popularidad y fruto de eso emprendió una línea de calzado para personas que tengan tallas grandes. además de que, junto a Wendy Guevara y Kimberly Irene, realizan varias presentaciones en vivo alrededor de México.