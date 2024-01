Tras ser declarado culpable de agresión, Jonathan Majors espera volver a trabajar en Hollywood

En su primera entrevista desde su condena por agresión y acoso el mes pasado, el actor Jonathan Majors dijo que espera volver a trabajar en Hollywood.

"Rezo para poder hacerlo, pero es el plan de Dios y el momento de Dios", dijo Majors en la entrevista que se transmitió el lunes en "Good Morning America" de ABC. Cuando se le preguntó si merecía una segunda oportunidad, respondió: “Creo que sí. Espero que otras personas piensen eso”.

El mes pasado, un jurado de Nueva York encontró a la estrella emergente de Hollywood de 34 años culpable de un delito menor de agresión y una violación de acoso por un altercado en marzo con su entonces novia Grace Jabbari. Majors fue absuelto de un cargo diferente de agresión y acoso agravado.

Apenas unas horas después del veredicto, Marvel Studios y Walt Disney Co. lo retiraron de todos los proyectos futuros, según una persona cercana al estudio que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto.

El estudio de superhéroes eligió al aclamado Majors como el antagonista Kang el Conquistador, que abarcaría varias películas y series. Majors ya había aparecido en “Ant-Man and the Wasp: Quantumania ” y las dos primeras temporadas de “Loki”. También iba a protagonizar “Avengers: The Kang Dynasty”, cuyo estreno está previsto para mayo de 2026, pero su futuro ahora no está claro. Disney se negó a comentar si reformulará el papel de Kang o girará en una nueva dirección.

Majors dijo en la entrevista que estaba sorprendido por el veredicto.

"Estaba absolutamente conmocionado y asustado", dijo Majors. “Estoy parado allí y llega el veredicto. Yo digo: '¿Cómo es posible eso basándose en las pruebas, en las pruebas de la fiscalía, y mucho menos en nuestras pruebas? ¿Cómo es eso posible?'"

Majors enfrenta la posibilidad de recibir hasta un año de cárcel por la condena por agresión en su sentencia del 6 de febrero, aunque también es posible la libertad condicional u otras sentencias no carcelarias.

La disputa entre Majors y Jabbari comenzó en el asiento trasero de un automóvil con chófer y se extendió a las calles de Manhattan. Jabbari, una bailarina británica de 30 años, acusó a Majors de golpearla en la cabeza con la mano abierta, torcerle el brazo detrás de la espalda y apretarle el dedo medio hasta fracturarlo.

"Eso no sucedió", dijo Majors en la entrevista de GMA. Cuando se le preguntó cómo resultó herido Jabbari, Majors respondió: “Ojalá lo supiera. Eso daría claridad. Eso me daría algún tipo de paz al respecto”.

Los abogados de Majors alegaron en el juicio que Jabbari se enfureció por celos después de leer un mensaje de texto, de otra mujer, en su teléfono. Dijeron que Jabbari había difundido una “fantasía” para acabar con el actor, que sólo intentaba recuperar su teléfono y escapar sano y salvo.

En la entrevista, Majors describió sus heridas como un rasguño en la mano y uno en la mejilla que sangró durante la noche. El video de vigilancia muestra a Majors huyendo con Jabbari persiguiéndolo.

“Si miras esos videos y lo inviertes y ves a un hombre negro persiguiendo a una joven blanca por la calle gritando y llorando, ese hombre será asesinado a tiros en las calles de la ciudad de Nueva York”, dijo Majors.

Un video de vigilancia separado muestra a Majors subiendo a Jabbari a una camioneta.

Majors dijo que estaba hablando porque “sentía que era el momento”.

“Han pasado muchas cosas en mi vida personal, en mi carrera y en la cultura”, dijo. "Se trata de responsabilidad, de dar un paso adelante, de ser valiente y de dar mi parte de la historia".

En una declaración a ABC News, Brittany Henderson, abogada de Jabbari, dijo que no era sorprendente que Majors "continúe sin asumir ninguna responsabilidad por sus acciones" y que el momento "demuestre una clara falta de remordimiento por sus acciones".

Cuando se le preguntó si podría revivir esa noche, Majors dijo que no habría recogido a Jabbari ni la habría devuelto al auto, ni habría tratado de mantenerla en el auto.

“Me habría bajado de ese auto y habría corrido, inmediatamente”, dijo.

Majors dijo que amaba a Jabbari, pero con el tiempo se reveló que su relación no era saludable. Dijo que se quedó porque tenía miedo y meses antes del incidente hubo señales de alerta.

"Debería haber sido valiente", dijo. "Debería haber dicho: 'No, esto no está funcionando', debería haberme marchado y no lo hice".