La argentina Anita Ontiveros, la primera directora de cámara en la televisión de República Dominicana, se ganó su nacionalidad dominicana al entregar su corazón a este país caribeño. De sus 76 años de vida, que terminaron el miércoles con su fallecimiento, 56 de ellos los vivió en esta media isla, donde dio lo mejor como mujer, madre y profesional.

Como Ontiveros y su esposo Horacio Lamadrid, decenas de extranjeros tienen historias parecidas de que un día llegaron a República Dominicana, la mayoría de ellos sin la intención de echar raíces, pero el destino le tenía reservado escribir sus historias en Quisqueya.

Además de otros profesionales, el mundo de la música y la comunicación tienen numerosos ejemplos desde hace casi 100 años.

Nombres como el de la bailarina cubana Clara Elena Ramírez, la teatrista venezolana Germana Quintana o el actor cubano Orestes Amador.

En el área de la música, se cuentan el intérprete haitiano Félix Cumbé, la merenguera colombiana Tueska, la merenguera Michel Flores y el cantante suizo Silvio Mora.

En el área de la comunicación la lista es amplia: los cubanos Roberto Cavada, Zeny Leyva, Evelyn Betancour, Laura de la Nuez, Alfonso Quiñones, entre otros; la estadounidense Alicia Ortega; la colombiana Caro Brito; la yugoslava Ivana Gavrilovic, y el mexicano Ezequiel Abiú.

Por igual, los venezolanos Elianta Quintero, La Beba Rojas, Bárbara Plaza, Katherine Hernández, Enrique Crespo, Alí David, Jéssica Pereyra y Ana Carmen León. Entre las influencers sobresale la rumana Alexandra Hatcu.

Durante la segunda guerra mundial, en plena dictadura trujillista y con la apertura que dio el régimen a los refugiados españoles, judíos, árabes y otras nacionalidades, la sociedad dominicana acogió a una gran cantidad de profesionales, intelectuales y personalidades conocedores del teatro, la televisión, la música y la danza que fueron pioneros en la enseñanzas en el país.

Uno de los mayores aportes lo realizó la bailarina cubana Clara Elena Ramírez, pionera en la enseñanza de la danza clásica. Coreógrafa, bailarina y maestra de danza, fue fundadora y directora de la escuela de ballet que lleva su nombre.

Ramírez nació en Santiago de Cuba y falleció en Santo Domingo, el 19 de febrero de 2007, a los 88 años.

Manuel Corripio, Germana Quintana (al centro) y Rafaela Martínez de Corripio. La veterana teatrista ha demostrado ser dominicana de corazón.

En el arte, la historia reciente cuenta entre estos extranjeros, nacionalizados y residentes dominicanos a la actriz de origen venezolano Germana Quintana.

“La Señora Teatro” nació el16 de julio de 1940 en Caracas, Venezuela, y llegó a Santo Domingo en 1978.

Además de trabajar en la televisión junto a Freddy Beras Goico o Cecilia García, es pionera del teatro independiente dominicano y fundadora de grupos teatrales.

En 1995, junto a Lidia Ariza, inició la Fundación Pro-Arte Dramático, que buscaba crear un teatro independiente. Más tarde fundaron el Teatro Las Máscaras, que es uno de sus legados en el país.

El cubano Orestes Amador en "Confesiones de un elefante". El teatro es su pasión, arte que ha desarrollado en República Dominicana.

El teatrista Orestes Amador, que salió con muchos dolores por la censura política y de libertades en Cuba, tiene 30 años en República Dominicana, país que recién le otorgó la ciudadanía. Aquí llegó a través de la Universidad del Este, contratado para impartir clases de danza-teatro.

“He tenido dos grandes emociones en estos tiempos, una el Soberano que me otorgaron y otra poner mis huellas como dominicano”, manifestó el cubano a LISTÍN DIARIO.

“Yo siempre me he sentido dominicano, me paso un mes en Cuba y a los diez días ya estoy loco por virar pa´ca”, afirmó Orestes, quien ha sentido mucho calor de sus amistades.

El cubano Roberto Cavada forma parte del Grupo de Comunicaciones Corripio y desde Telesistema forjó un liderazgo en las noticias.

Otra historia cubana es la de Roberto Cavada. Cuando su familia emigró a Estados Unidos en la década de los 90, él optó por quedarse en su país natal, donde formó parte del Instituto de Cine de Cuba. A través de ese puesto venía a República Dominicana a los festivales de cine que se organizaban en aquel entonces, en 1997.

En el 2000 decidió plantarse en la tierra del merengue y la pelota hasta el sol de hoy.

En República Dominicana empezó, junto a unos amigos, a producir conciertos de artistas cubanos como Amaury Pérez, Silvio Rodríguez y otros.

Un buen día se le propuso dirigir el proyecto de “Telenoticias”, pero en realidad no le interesaba estar en la pantalla, por lo que prefería buscar una persona para la pantalla. Sin embargo, el perfil buscado nunca se encontró y los ejecutivos de Telesistema lo convencieron de que fuera él. A partir de ahí los resultados fueron evidentes porque llevó al noticiario del 11 a un liderazgo nunca antes registrado.

Alicia Ortega ganó el Gran Soberano correspondiente al año 2022, entregado en marzo de 2023. Foto: Glauco Moquete

ALICIA ORTEGA

Alicia Ortega es una periodista originaria de Dallas, Texas (Estados Unidos), que se convirtió el pasado 22 de marzo en la primera persona nacida fuera de República Dominicana y de padres extranjeros en ganar un Gran Soberano.

Es de padre cubano y madre colombiana, pero viviendo en territorio dominicano desde hace más de dos décadas, además de que lleva 32 años de casada con el empresario oriundo de Haina y origen palestino Fernando A. Hasbún, con quien procreó a su hija Dominique F. Hasbún Ortega, de 23 años. Aunque también está Jessica Hasbún, la hija mayor de Fernando, pero que Alicia considera su hija.

Tueska, cantante colombiana de merengue y pop, que plantó pies en tierras dominicanas, donde formó familia.

En cambio, la colombiana Tueska l se enamoró de la música y los encantos dominicanos. En su natal Barranquilla, María Alejandra Tuesca (Tueska) subió, por primera vez, a cantar junto a Eddy Herrera el merengue a “Dormir juntitos”. Y ahí vino el flechazo.

Al poco tiempo de aquella noche fantástica viajó a Santo Domingo para ser parte de Las Chicas del Can y en el 2014 se casó con el empresario artístico Evelio Herrera.

En el 2016 decidieron separarse, pero ella se mantuvo en tierra dominicana en proyectos de cine, teatro, televisión y música. Más tarde reencontró el amor.

El 18 de febrero de 2022 se convirtió en madre por primera de vez de una bebé a quien nombró como María José.

Junto a su pareja, el ingeniero José Miguel Florencio, le dieron la bienvenida a su primogénita.

“Todo lo que me imaginé no estuvo ni cerca, esto que sentimos súpera todo. Soy mamá”, dijo feliz y emocionada en ese entonces. Mientras, continúa en la actualidad en sus proyecto musical.

Fernando Villalona junto a Félix Cumbé.Vladimir Santos/Fuente externa

FÉLIX CUMBÉ

Los años dorados del merengue estuvieron marcados por la gracia y el estilo del merenguero, de origen haitiano Félix Cumbé, quien a la edad de 13 años llegó al país.

Fritz Sterlin, su nombre de pila, se dio a conocer en la orquesta de Aníbal Bravo, pero es junto a Fernando Villalona, que se hace famoso con el merengue Félix Cumbé, de donde proviene su nombre artístico.

Silvio Mora intentó hacer merengue tradicional, pero fue con "El Camarón" que logró la anhelada pegada.

Un caso más actual es el de Silvio Mora, quien vivió su niñez en Suiza, donde nació. Sí, el muchacho nació en el país europeo. Sus padres eran suizos, él de origen italiano y ella de origen jamaiquino.

Sus progenitores llegaron a República Dominicana a trabajar cuando Silvio tenía nueve años (hoy día tiene 43 años de edad).

Su papá murió en territorio dominicano y su madre (Jeannite Mora) decidió quedarse. Con los años se convirtió en un “show man” de los hoteles.

En noviembre del 2001, un grupo de los músicos de un hotel “decidió renunciar conmigo para formar la agrupación Silvio Mora y su Orquesta”.

Después de grabar varios temas y encontrarse con las dificultades del medio, el panorama se hizo más complicado, aunque lo fue despejando.

Él salió al mundo del espectáculo con un estilo que él mismo define como loco, dinámico y electrizante. Al ver que esta fórmula no funcionaba en todos los ambientes decidió cambiar, proceso en el cual agradece la ayuda de Michael Miguel Holguín, quien era su manager general.

Un día mientras se preparaba para salir a presentar el show Candelá, en Altos de Chavón, Silvio estaba escuchando el techno “Calabria”, que es interpretado en un inglés muy coloquial y difícil de entender, y uno de sus compañeros preguntó qué realmente decía la canción.

Silvio, quien tiene la costumbre de jugar cambiándole las letras a las canciones, le contestó: “Eso es una mezcla de inglés y ruso, pero te lo voy a traducir, ella lo que quiere decir es que cuando ella come camarón le gusta que la jalen por lo’ moño’, a lo que todos reaccionaron con carcajadas”, cuenta el artista.

Al ver que la gente siguió riéndose del chiste se dio cuenta de que podía sacarle provecho y decidió improvisar una canción con ello.

“Traté de hacer una fusión “dominicanizando” el tema y a la gente le ha gustado de una manera increíble", contó. A partir de ahí su recorrido musical no ha parado.

Elianta Quintero, periodista venezolana radicada en el país, es figura de Telemicro.

VENEZOLANOS

En años recientes, la radio y la televisión dominicana se han nutrido de una comunidad de periodistas, actores y comunicadores venezolanos que están dejando sus huellas y aportes con un trabajo de calidad.

Entre ellos se cuenta la periodista Elianta Quintero, quien desde mayo del 2016 es la presentadora de la emisión estelar de Noticias Telemicro.

Elianta Quintero está al frente del noticiario de la emisión estelar de “Noticias Telemicro” (Telemicro, canal 5) desde 2016.

Nunca imaginó que al llegar a República Dominicana tendría que enfrentar y vivir con sus paisanos la terrible realidad que muchos atraviesan cuando dejan su tierra, sin un plan y sin nada seguro.

“Son muchas las personas que se me acercan en situaciones muy difíciles, que han venido buscando un sueño y se encuentra con la realidad de esos países, que también tienen sus dificultades. Nos ha tocado apoyar hasta donde nuestro alcance nos lo ha permitido. Aparte del cambio social, una de las cosas más difíciles que me ha tocado afrontar es la realidad de mi gente”, confesó la comunicadora a Listín Diario en 2017.

Vino al país a colaborar con su experiencia de 25 años laborando en los medios y a aportar con la tecnología televisiva con la que trabajó en la televisión venezolana. “Vine a dar lo poco o mucho que tengo de conocimiento dentro de los medios”, manifestó.

La Beba Rojas”, nunca acarició la idea de emigrar a otra nación, pero encontró amor y trabajo en República Dominicana.



Reymarvi Rojas, conocida como La Beba Rojas, exitosa actriz venezolana, llegó a trabajar en Telemicro en “Sábado Extraordinario”, “La Opción de las 12” y ahora es parte del staff de presentadoras de “Activando la mañana”.

Mientras estuvo trabajando de manera estable en su natal Venezuela, La Beba Rojas nunca acarició la idea de emigrar a otra nación, a pesar que su país iba caminando al empobrecimiento y la situación política y social se tornaba cada vez más difícil para los ciudadanos.

Estar junto a su familia era su prioridad, pero un asalto a su esposo Fabio Velásquez y su hijo Fabio Alejandro, cuando éste tenía cinco años (ahora tiene 13), fue determinante para comenzar a darle forma a los planes que su pareja, desde hace un tiempo, le había planteado y ponderar establecerse en República Dominicana.

En 2016 la actriz, conocida por una generación gracias a su trabajo en la televisión, sobre todo en el programa de humor “Bienvenidos”, junto a Miguel Ángel Landa, es contratada en República Dominicana para conducir “Sábado Extraordinario” (Telemicro, canal 5) junto a Hony Estrella y su compatriota Leonardo Villalobos.

La comunicadora viajaba todas las semanas a Santo Domingo, hasta que empujada por el horror que vivió su familia terminó residiendo en República Dominicana.

En cambio, Katherin Hernández llegó a Santo Domingo, en el año 2011 pasando a ser parte del equipo de Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) en junio de 2014, se une al canal de noticias CDN 37 de la mano periodista Nuria Piera, para conducir el noticiero estelar “Enfoque Final”.