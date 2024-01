Rapero T.I y su esposa son demandados por agresión sexual a una mujer en 2005

El rapero estadounidense T.I y su esposa, Tiny Harris fueron demandados por una mujer que los acusa de de drogarla en un club nocturno en Los Ángeles, Estados Unidos y luego llevarla a una habitación de hotel para hacer un trío en 2005. La pareja negó dichas acusaciones.

La mujer alega que después de conocer a la pareja en la sección VIP de un club nocturno, le dieron una bebida con alcohol y luego la llevaron de regreso a su habitación de hotel, donde "la obligaron a desnudarse" y la agredieron sexualmente, según TMZ.

La mujer presentada como Jane Doe alegó que ella “no dio su consentimiento a ninguna agresión sexual o mala conducta”. Ha demandado a los Harris por agresión sexual, asalto, negligencia y detención ilegal.

T.I y Tiny Harris respondieron a la demanda en un comunicado obtenido por People que dice: “Después de la positividad, la negatividad siempre asoma su fea cabeza. Este demandante ha estado amenazando con presentar esta demanda durante TRES años. Durante TRES años, hemos negado enfática y categóricamente estas acusaciones”.

Agregan: “Durante TRES años hemos mantenido nuestra inocencia y nos hemos negado a pagar estas demandas exorbitantes por cosas que no hicimos. Durante TRES años, hemos mantenido la misma posición, mientras que las afirmaciones de esta historia han cambiado una y otra vez. Nuestra posición es clara... Somos inocentes de estas afirmaciones falsas, no seremos sacudidos y esperamos con ansias nuestro día en la corte”.

En la demanda obtenida por la revista People, Jane Doe dijo que supuestamente, un hombre llamado Caviar, con quien había asistido a una fiesta en la casa del fallecido rapero Coolio la noche anterior, le presentó a TI, de 43 años, y a Tiny, de 48, en la sección VIP de un club.

Mientras se encontraba en el club, Doe sostiene que Tiny le ofreció una bebida y posteriormente la acompañó de regreso a una habitación de hotel en compañía de TI y otras dos mujeres. Después de que las otras dos mujeres se retiraron, alega que Tiny procedió a quitarle la ropa, generando en ella una sensación de "extrema conmoción e incomodidad" cuando la pareja se unió a ella en la ducha.

Tras la ducha, durante la cual TI supuestamente indicó a Jane Doe que Tiny los bañaría a ambos, la mujer afirma que TI la "señaló" para que se dirigiera a la cama y experimentó una sensación de "mareo extremo y aturdimiento" al dirigirse hacia allí, lo que la llevó a creer que pudo haber sido drogada.

Ya en la cama, TI, según la denuncia, seleccionó una película pornográfica y exigió a Doe que se aplicara aceite en la espalda y el cuerpo desnudo. Posteriormente, Tiny se unió a ellos en la cama y supuestamente comenzó a masajear a Doe, provocándole una sensación de "enfermedad, disgusto y náuseas", según la denuncia.

En ese momento, con Tiny a horcajadas sobre su espalda y "inmovilizándola", TI supuestamente procedió a introducir sus dedos en la vagina de Doe. La denuncia sostiene que Doe le comunicó al rapero de "Whatever You Like" su negativa y trató de apartarlo, buscando alejarlo de ella.

La denuncia también alega que, mientras TI iba en busca de un condón, Tiny continuó excitándose mediante el frote y masajeo de Doe, lo que llevó a esta última a vomitar, sintiéndose cada vez más enferma y experimentando una profunda incomodidad debido a la agresión y violencia que estaba enfrentando.

Poco después, dijo que se desmayó hasta la mañana siguiente, cuando un guardia de seguridad la despertó.

Afirmó que su "vagina estaba muy adolorida", sentía picazón y ardor, pero el guardia de seguridad le dijo que se tenía que ir y la acompañó a la salida mientras T.I. y Tiny todavía estaban dormidos en la cama.