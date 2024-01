Jimmy Kimmel amenaza con demandar a un deportista por vincularlo a Jeffrey Epstein

Jimmy Kimmel amenazó con demandar al jugador profesional de fútbol americano Aaron Rodgers por difamación luego de afirmar que el comediante tenía vínculos con Jeffrey Epstein, el magnate que se suicido tras ser condenado por tráfico sexual de menores.

El deportista aseguró que Kimmel debía preocuparse por la revelación de la lista que contiene nombres de personas de élite que se rumorea estaban asociadas a Epstein.

"Mucha gente, incluido Jimmy Kimmel, espera que eso no salga a la luz", dijo Rodgers durante su participación en el podcast del analista deportivo Pat McAfee.

A esto, el presentador de televisión conocido por su talkshow "Jimmy Kimmel Live!", respondió desmintiendo que haber tenido alguna relación con Epstein y advirtió que declaraciones de ese tipo ponen a su familia en "peligro".

"Querido imbécil: para que conste, no he conocido a Epstein, ni he volado con él, ni lo he visitado, ni he tenido contacto alguno con él, ni encontrarás mi nombre en ninguna “lista” que no sean las tonterías claramente falsas que les gustan a los locos de cerebro blando", escribió Kimmel en X, anteriormente Twitter.

"Usted mismo parece no poder distinguirse de la realidad. Tus palabras imprudentes ponen a mi familia en peligro. Continúe así y debatiremos más los hechos en los tribunales. @AaronRodgers12", continuó.