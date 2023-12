Kevin Spacey: “Netflix existe gracias a mí”

Para su mensaje navideño, Kevin Spacey se con Tucker Carlson y se puso papel de Frank Underwood, el político al que dio vida durante años en la serie de Netflix “House of Cards” de la que fue desvinculado en 2018 por denuncias de acoso y abuso sexual.

Spacey aprovechó el momento para dar a entender que podría sumarse a una candidatura a la presidencia de Estados Unidos en 2024 y también lanzó duras criticas contra Netflix.

“Ambos podríamos estar de acuerdo en que necesitamos que algunos adultos regresen al juego. Así que si eso significa asumir el papel de ‘director ejecutivo’, es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer por esta nación”, expresó sobre el puesto en la Casa Blanca.

“¿Sigues viendo Netflix?”, le preguntó el entrevistador en cierto punto. “Probablemente tanto como tu ves Fox”, respondió Spacey en su papel de Underwood, refiriéndose a que Tucker fue despedido de esa cadena.

“Es extraño que hayan decidido cortar públicamente los lazos conmigo basándose únicamente en acusaciones. Acusaciones que ahora se ha demostrado que son falsas”, expresó.

“Netflix existe gracias a mí. Yo les puse en el mapa y ellos intentaron hundirme”, criticó Spacey esto en referencia a la serie “House of Cards” fue una de las grandes apuestas de la plataforma.

Al final de la conversación que publicada en YouTube el ex presentador de noticias le preguntó a Spacey qué piensa sobre las próximas elecciones presidenciales de 2024 y los candidatos que ya abandonaron la carrera.

“Es como saltar a un jacuzzi con un imbécil”, le dijo Spacey. “Sabes que no durará para siempre. Así que no me sorprendió que Mike “A Little Too Pensive” fuera eliminado de inmediato”