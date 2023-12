¿Yailin y Tekashi se reconciliaron? Filtran imágenes de la pareja rodando un videoclip

Yailin la más viral reapareció en las redes sociales tras escándalo de violencia domestica con su pareja, el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine.

La joven dominicana publicó unas sensuales fotografías con poca ropa y el cabello verde solo con un emoji de corazón del mismo color que lleva el pelo, como descripción en la imagen.

Por otro lado en las redes sociales circula un video de la mamá de Cattleya junto a Tekashi en lo que parece ser la grabación de un video de su próximo tema musical aunque no está claro si es reciente o fue rodado antes de la situación que vivió con la que fue hasta parar a la cárcel acusada de agredir al rapero.

De inmediato las reacciones de los seguidores de la dominicana no se hicieron esperar y la publicación tiene miles de comentarios algunos asegurando que quien maneja esa red social es Tekashi.

Estas imágenes circularon luego que del perfil de Instagram de Yailin fueran eliminadas todas las publicaciones y se pusiera una imagen de un cuchillo.

Hace unos días se filtró el video del momento del arresto de Jeorgina Lulú Guillermo, nombre de pila de Yailin.

"Estábamos discutiendo, él viene, me agrede, viene y se va, se lleva mi teléfono, viene y me borra todo. Comienza a grabar y me dice que no tengo nada que hacer aquí, no me la quiere devolver (sus pertenencias) y me dice que no me las va a devolver", se le escucha decir a Yailin entre sollozos.

La exesposa de Anuel le contó a las autoridades que le da miedo cuando su pareja le dice que la dejará sin nada.

En el video compartido en la cuenta de “En casa con Telemundo” explicó que la discusión comenzó porque ella le dijo que se iba a ir y Tekashi le quitó su pasaporte.