Amor sin ataduras: Los famosos que no necesitan casarse para ser feliz

Aunque muchos piensan que el matrimonio es un símbolo de estabilidad, hay otros que no necesitan de un anillo y un papel para ser felices en una relación.

Varias parejas de famosos han dado ejemplo que no es necesario casarse y puede tener una vida amorosa estable sin la necesidad de la formalidad del matrimonio.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer, William Levy y Elizabeth Gutiérrez, Jorge Ramos y Chiquinquirá Delgado, Oprah Winfrey y Stedman Graham, Daniel Sarcos y Alessandra Villegas, son algunas de las parejas que le han dicho “no” al matrimonio.

Los actores Sebastián Rulli y Angelique Boyer tienen casi una década juntos y se han convertido en una de las parejas favoritas del espectáculo, sin embargo siempre han dejado claro que no quieren casarse ni tener hijos.

Los protagonistas de “Teresa”, “Lo que la vida me robó”, “Tres veces Ana, “Vencer el pasado”, llevan una vida en común y lo único que no los hace oficialmente marido y mujer es que no han firmado un acta de matrimonio, aunque tampoco viven juntos.

Los famosos no creen en el matrimonio: “Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, entonces seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos”, dijo Rulli en una reciente entrevista.

Con relación a tener un hijo, Rulli expresó que no está en sus planes: “Yo soy papá gracias a Dios, estamos felices así, la verdad es que no tenemos intenciones de cambiarlo”.

Oprah Winfrey es una de las personalidades más influyentes de todo Estados Unidos y lleva más de tres décadas con el magnate, Stedman Graham, sin casarse.

La pareja disfruta de su amor sin estar atada a un papel. La presentadora reveló hace unos años que la solidez de su relación no es solo compartir valores como la integridad sino también no haber dado el paso de convertirse en marido y mujer.

Oprah confesó sí había existido una propuesta de matrimonio en 1993, pero la boda nunca llegó. ¿La razón? Su prioridad era el trabajo y no quería asumir el compromiso diario que requiere el buen funcionamiento de una pareja casada.

"Stedman nunca me pide nada. No me pregunta dónde está su cena o su desayuno, jamás. Y creo que eso habría cambiado si nos hubiésemos casado. Sin duda, no habríamos permanecido casados. No me arrepiento lo más mínimo", publicó la revista Hola un extracto de lo dicho por la presentadora hace unos años.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez llevan más de 20 años juntos y aunque su relación ha sido intermitente, la pareja sigue luchando por su amor.

Los padres de Christopher y Kailey nunca se han casado y el motivo lo explicó el actor cubano hace unos meses en una entrevista en España.

“Para mí el casarse, no sé, no es que no le tenga valor, le tengo un gran valor por eso no me he casado tampoco porque todavía eso, creo, que es un momento donde de verdad tienes que estar listo en todos los sentidos. Yo creo que el momento lo dictará, no sé cuándo será”, dijo Levy al ser cuestionado sobre el tema.

El periodista de origen mexicano, Jorge Ramos y la presentadora venezolana Chiquinquirá Delgado están más enamorados que nunca, pero no piensan en dar el paso hacia el matrimonio.

La pareja tiene 12 años de relación y han dejado claro que su dinámica familiar les funciona muy bien. Ambos viajan y comparten sus aventuras por redes sociales también disfrutando de los hijos que tienen ambos de relaciones anteriores.

“Nos comunicamos muy bien, por que tenemos un proyecto común, tenemos una familia juntos, una modern family con sus dos hijas y los dos míos, así que más modernos no podemos ser”, añadió. “Hemos decidido tener una forma de vivir que es solo para nosotros, es algo que nos funciona”, dijo Ramos en 2015 en una entrevista con CNN.

Los venezolanos Daniel Sarcos y Alessandra Villegas tienen una relación estable y feliz desde el 2012 aunque el presentador le lleva 20 años de edad.

Los presentadores, quienes son padres de Daniel, de cuatro años comenzaron su romance en el 2012 cuando ambos trabajan en Un Nuevo Día (Telemundo) y hasta el momento no se han casado aunque sí hicieron votos de compromiso.