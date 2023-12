Sebastián Rulli no se casará ni tendrá hijos con Angelique Boyer

Sebastián Rulli y Angelique Boyer son una de las parejas favoritas del espectáculo. Los actores cumplirán su primera década juntos el año que viene y confirman que no quieren casarse ni tener hijos.

En esta ocasión fue el actor argentino quien habló del tema ante la prensa. Rulli dejó claro que no tienen planes de boda ni de agrandar la familia.

Al momento de preguntarle sobre la posibilidad de casarse, el actor respondió: “Sí, hace mucho tiempo que hemos hablado de muchas bodas. Seguimos muy felices".

Sobre el motivo que los detiene a dar ese paso dijo: “La vida misma, la experiencia. Creo que en el camino uno aprende de experiencias ajenas, de experiencias propias, estamos muy felices así”.

Al igual que Angelique, Sebastián no cree en el matrimonio: “Creemos en el amor, no en el matrimonio como tal, entonces seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos”, subrayó.

Con relación a tener un hijo, Rulli expresó que no está en sus planes: “Yo soy papá gracias a Dios, estamos felices así, la verdad es que no tenemos intenciones de cambiarlo”.

Rulli ya es padre de Santiago, fruto de su matrimonio con la también actriz, Cecilia Galliano.

El actor, de 48 años, y la actriz, de 35, tienen nueve años de relación y han protagonizado juntos, las telenovelas “Teresa”, “Lo que la vida me robó”, “Tres veces Ana, “Vencer el pasado” y próximamente “El extraño retorno de Diana Salazar”.