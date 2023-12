La Materialista responde a quienes la critican por casarse después de hacer OnlyFans

"No es lo mismo ver que comer", respondió La Materialista a una usuaria de Instagram, quien cuestionó el pasado de la cantante creando contenido para OnlyFans antes de comenzar su relación con el empresario artístico Eury Matos, con quien contrajo nupcias el 11 de noviembre.

La intérprete de "Las chapas que vibran" no olvida la forma en la que ganaba dinero cuando su carrera musical se complicó debido a los estragos causados por la pandemia de Covid-19, además de que sus detractores insisten en recordárselo.

"Para que vea que la mujer nunca pierde, ella después de enseñar la c*et* en onlyfan se casó y ahora es señora", comentó la seguidora. A lo que la artista respondió: "Así es. Yo lo dije que eso no me define 'yo soy una gran mujer', con muchísimos valores, trabajadora, buena hija, buena esposa. Y no es lo mismo ver que comer".

Los ahora esposos se conocieron en 2021 y su primera “cita” fue en frente al Madison Square Garden de Nueva York en octubre de ese año, comieron hamburguesa y aunque quedaron para hablar de negocios, ese fue el último tema que tocaron.

La pareja se dio el “sí acepto” tras dos años de noviazgo en una lujosa ceremonia celebrada en El Embajador, a Royal Hideaway Hote

El Alfa, Manny Cruz, Toño Rosario, Alá Jazá, Jandy Ventura y Gilberto Santa Rosa se encargaron de amenizar la fiesta.