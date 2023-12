Madonna decidió dedicar su más reciente concierto en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, a alguien muy especial.

A la presentación que pertenece a la gira "Celebration" asistió una amiga de la cantante de 65 años que "salvó mi vida", dijo sobre el escenario, refiriéndose a la "infección bacteriana grave" que sufrió en junio.

"Hay una mujer muy importante que me arrastró al hospital. Ni siquiera lo recuerdo; Me desmayé en el suelo del baño y me desperté en la UCI... Ella salvó mi vida", expresó durante un video que circula en redes sociales.

Asimismo, "La reina del pop" también reveló que estuvo en coma inducido por 48 horas, logrando escuchar solo la voz de su maestro de Cabalá durante ese tiempo, pidiéndole que apretara su mano.

Y finalmente bromeó: "Por cierto, casi tuve que morir para tener a todos mis hijos en una habitación".

Fue su manager Guy Oseary quien a finales de junio anunció que Madonna tenía que interrumpir su gira Celebration Tour, cuyo comienzo estaba previsto para el 15 de julio y debía prolongarse durante siete meses.