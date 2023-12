Cantante española Melody espera su primer hijo

La cantante española, Melody, conocida por sus canciones “El baile del gorila” y “De pata negra” está embarazada de su primer bebé.

La artista, de 33 años, está esperando un niño, así lo ha confirmado en un videoclip compartido en sus redes sociales.

“¡Así vamos! Que experiencia tan bonita, hoy hicimos una eco y estamos... Por cierto ¡viene un varoncito en camino! Mañana os dejo un regalito a capela que sé que os gusta en mi canal de YouTube. Feliz noche”, compartió mostrando en un video lo avanzado que está su embarazo.

Fue hace unas semanas que la cantante anunció que sería madre por primera vez.

“Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción. ¡Viene bebé a bordo! Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más. Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mi. Se vienen muchas sorpresas. Gracias a Dios por esta bendición. Ya te amamos y mucho”, anunció hace dos semanas atrás.

Sobre el padre de su hijo, Melodía Ruiz Gutiérrez, nombre real de la cantante, dijo que aunque ambos están muy felices por la llegada de su hijo, él no es una persona pública y prefiere mantenerlo lejos del espectáculo.

"Sí que es verdad que no soy una persona de contar mucho, pero no por nada, sino porque salgo al espectáculo para cantar y bailar y en la vida personal me gusta cuidarme mucho. Yo he elegido cantar, pero mi pareja no. Yo tengo que respetar eso, hay personas a las que les gusta y a otros que no", manifestó Melody en una entrevista en el espacio “Fiesta”.