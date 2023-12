Bad Gyal se niega a 'perrear' con Rauw Alejandro

Rauw Alejandro acusó de tímida a Bad Gyal al negarse a perrear con él durante su concierto en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico.

Anoche el intérprete de "Lokera" ofreció la segunda función de su espectáculo "Club Saturno" en su país natal, donde la española fue la artista invitada, quien ha causado diferentes reacciones entre sus fanáticos por su actitud con el exnovio de Rosalía.

"Yo quería perrear con Bad Gyal pero ella estaba como que tímida. Yo no sé", dijo Rauw ante el público tras intentar bailar pegado a Bad Gyal cuando se acercó de espalda a ella, pero su objetivo fue frustrado al apartarlo con su brazo.

"No, no, no. A mi que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí", respondió Bad Gyal mientras ambos se desplazaban sobre el escenario. Aunque Rauw insistió: "¿Involucren de qué? Si yo ando soltero mami. ¿Y tú?".

A esto, la catalana terminó diciendo: "Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta".

Bad Gyal ha demostrado que aunque sus letras pueden ser provocativas, no es su objetivo personal en su trabajo con los artistas con los que colabora. No busca tener un vínculo más allá que el laboral.

Según El País, la artista española protagonizó un momento similar cuando bloqueó en redes sociales a Omar Montes, a pesar del éxito que logró el tema que hicieron juntos, "Alocada", ya que supuestamente ella habría rechazado el comportamiento de Omar en el estudio.