Periodista venezolana cancela su boda al enterarse que su novio era un estafador de mujeres

Ana María Silva, periodista venezolana radicada en Chile, canceló su boda al enterarse que su novio era un estafador de mujeres cuando una colega suya preparaba un reportaje sobre las decenas de víctimas y decidió advertirle antes de su lanzamiento en televisión.

Silva, quien trabaja en el programa chileno "Tu Día" del Canal 13, planeaba casarse con Marcelo Baker en unos meses y había celebrado su despedida de soltera hace poco.

"Cuando estaban a pocos meses de casarse, paralelamente otro canal estaba preparando un reportaje sin saber que se trataba, tampoco ellos, del novio de Ana María", explicó a periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez.

Las mujeres que supuestamente fueron engañadas contaron que el hombre les pedía dinero y objetos valiosos prestado y lo gastaba en vehículos, viajes y otros lujos, robándoles desde $5,000 hasta 160 mil dólares.

"Viene el tipo te dice: '¡Uy! Se me quedó la billetera, paga tú, yo después te pago' o 'Préstame un millón que no me pagaron este mes'", dijo una de las estafadas.

Y otra expresó: "Este es su trabajo los 365 días del año y como él se relaciona con gente con cierto nivel social, el producto de este engaño son viajes, son autos...".