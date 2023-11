Sean 'Diddy' Combs es demandado por violación y abuso físico a expareja

Sean "Diddy" Combs, fue acusado en una demanda de someter a la cantante de R&B Cassie a una relación de años que incluyó palizas y violación sexual.

Cassie, cuyo nombre legal es Casandra Ventura, alegó en la demanda presentada contra el productor y magnate de la música en un tribunal federal de Nueva York que Combs la introdujo en su "ostentoso, acelerado estilo de vida lleno de drogas" poco después de que ella lo conociera y firmara con su discográfica, cuando ella tenía 19 años y él 37 en 2005.

El abogado Ben Brafman dijo que Combs "niega vehementemente" las acusaciones.

Ventura, que ahora tiene 37 años, dijo que Combs, 54, comenzó el patrón de abuso tan pronto como comenzó su relación.

La demanda alega que Diddy era "propenso a una ira incontrolable", la sometía a palizas "salvajes" en las que le daba puñetazos, patadas y pisotones.

Alega que la drogaba y la obligaba a mantener relaciones sexuales con otros hombres mientras él se masturbaba y los filmaba.

La demanda dice que cuando ella intentaba terminar la relación en 2018, Combs la obligó a entrar en su casa de Los Ángeles y la violó.

"Después de años en silencio y oscuridad, finalmente estoy lista para contar mi historia, y hablar en mi nombre y en beneficio de otras mujeres que enfrentan violencia y abuso en sus relaciones", dijo Ventura en un comunicado.

Brafman calificó las acusaciones de "mentiras".

"Durante los últimos seis meses, el señor Combs ha sido sometido a la persistente demanda de 30 millones de dólares por parte de la señora Ventura, bajo la amenaza de escribir un libro perjudicial sobre su relación, lo que fue rechazado inequívocamente como un chantaje descarado", dijo en un comunicado.

"A pesar de retirar su amenaza inicial, la Sra. Ventura ha recurrido ahora a presentar una demanda plagada de mentiras infundadas y escandalosas, con el objetivo de manchar la reputación del Sr. Combs y buscar un día de pago", añadió.

El abogado de Ventura, Douglas Wigdor, respondió en un comunicado que Combs le ofreció "ocho cifras para silenciarla y evitar que presentara esta demanda. Ella rechazó sus esfuerzos y decidió dar voz a todas las mujeres que sufren en silencio".

Combs es uno de los productores y ejecutivos de hip-hop más influyentes de las tres últimas décadas.

Ventura y él empezaron a salir en 2007 y mantuvieron una relación intermitente durante más de una década.

Ella se dio a conocer por el éxito "Me & U", producido por Ryan Leslie, que consiguió el número 1 en la lista Billboard Hot R&B/Hip-Hop songs en 2006.

La canción fue el single principal de su único álbum de estudio, que llevaba su propio título.

Como actriz, ha aparecido en varios proyectos de televisión y cine, como "Empire" de Fox, "Step Up 2: The Streets" y "Spenser Confidential".

Combs construyó uno de los mayores imperios del hip-hop, abriendo camino con varias entidades ligadas a su famoso nombre.

Es el fundador de Bad Boy Records y tres veces ganador del Grammy, y ha trabajado con un montón de artistas de primera fila, como Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans y 112.

El magnate creó la línea de ropa de moda Sean John, lanzó el canal de televisión Revolt, centrado en la música, y produjo el reality show "Making the Band" para MTV.

Este año lanzó su quinto álbum de estudio, "The Love Album: Off the Grid", que obtuvo dos nominaciones a los Grammy este mes.

La demanda cita un discurso que Combs pronunció al recibir un premio a toda una carrera en los BET Awards de 2022, en el que daba las gracias a Ventura por "sostenerme en los tiempos oscuros".

La demanda dice: "La verdad, sin embargo, es que Cassie -la señora Casandra Ventura- fue sometida por el señor Combs y soportó más de una década su comportamiento violento y sus exigencias perturbadas".