Shakira se consolida en el top 5 del Rock & Roll Hall of Fame 2026

A pocos días del cierre de la votación popular del Rock & Roll Hall of Fame 2026 — previsto para el 3 de abril —, Shakira alcanza más de 600.000 votos y ha superado en el conteo a artistas como Iron Maiden, que suma tres nominaciones consecutivas, y Oasis, entre otros nombres de larga trayectoria en el rock.

La superestrella colombiana, nominada por primera vez y única representante latina entre los 17 artistas en competencia, comparte la lista con Phil Collins, New Edition, P!NK y Luther Vandross, entre otros. Su crecimiento sostenido en la tabla ha sido impulsado en gran parte por sus seguidores alrededor del mundo, quienes de manera espontánea han convertido la votación en una causa propia. Comunidades de fans en más de 15 países han participado activamente en el proceso, un reflejo del alcance global que la artista mantiene después de más de tres décadas de carrera.

La votación permite a cualquier usuario registrar su voto una vez al día a través del sitio oficial: https://vote.rockhall.com/es/vote/select

Actualmente, la artista se encuentra en la fase final de su gira mundial "Las mujeres ya no lloran World Tour".

En pocas horas, Shakira vendió más de medio millón de entradas y tuvo que sumar dos nuevas fechas —10 y 11 de octubre—, llegando a 11 conciertos en total en septiembre y octubre en Madrid, España. Los tickets para esas nuevas fechas salieron a la venta hoy viernes. El recinto, diseñado por BIG (Bjarke Ingels Group), tiene capacidad para más de 50.000 personas por noche y se posiciona como el mayor evento musical y cultural de Europa en 2026.