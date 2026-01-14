Carnaval vegano 2026 tendrá la música de Toño, Raulín, Shadow Blow, Yiyo Sarante y otros artistas

Las calles de La Vega volverán a llenarse de alegría, música y tradición con la llegada del tradicional Carnaval Vegano 2026, que se celebrará los domingos 1, 8, 15 y 22, y el viernes 27 de febrero, con las salidas de los diablos cojuelos.

El lanzamiento oficial del evento multitudinario se realizó el pasado lunes en el Hotel Intercontinental de Santo Domingo y contó con la presencia de Icelsa García de Medrano, presidenta de Heriberto Medrano Holding Group, y Rosa Olga Medrano, presidenta del Grupo Medrano.

La parte musical de la presentación del Carnaval Vegano 2026 estuvo a cargo de Ebenezer Guerra y Musicólogo, bajo la conducción de la presentadora de televisión Caroline Aquino.

Desde el inicio, el lanzamiento se vivió con gran emoción, con una muestra de los diablos cojuelos y la presentación oficial de uno de los grupos que formará parte del Carnaval este año, marcando el tono festivo de lo que se vivirá en olímpica y carnavalesca ciudad de La Vega durante toda la temporada.

Durante la actividad, la alcaldesa del municipio de La Vega, Amparo Custodio, junto a Martín Duquela, presidente de la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE), resaltaron la importancia del Carnaval Vegano, como una de las expresiones culturales y artísticas más importantes del país, así como su impacto positivo en la identidad y el desarrollo de la región.

El Carnaval Vegano 2026 llegará a los hogares por televisión nacional e internacional a través de Microvisión, Canal 10 de Telecable Central, y Luna TV, Canal 25, en Santiago y para todo el país.

La producción general del Carnaval Vegano 2026 está a cargo de Heriberto Medrano Holding Group y Grupo Medrano.

Además, todas las salidas y desfiles de los grupos carnavaleros serán transmitidos a través de Canal 105, Súper K, Radio La Vega y Radio Olímpica, con el respaldo de las demás emisoras del Grupo Medrano en todo el país.

ARTISTAS CONFIRMADOS

Este año, entre los artistas confirmados figuran OPG, Los Capítulos, Shadow Blow, Junaa, Rochy RD, Jeezy, Dito, Yiyo Sarante, Crazy Design y Raulin Rodríguez.

En Las Cuevas, uno de los espacios más esperados del Carnaval Vegano, se vivirá una propuesta musical.

En Los Blazzers estará Nene Amenazzy, mientras que en Los Reckless se presentarán Shadow, Omega, Amenazzy, Dito Bernard, Secreto y Donaty, además de reconocidos DJs como DJ Nabil, DJ Chriss, DJ Scuff, DJ Dito Bernard y DJ Criss.

De igual manera, en la Cueva de Los Broncos se presentará Alajazá, como parte de la celebración de los 45 años de fundación de este emblemático grupo carnavalesco.

Animadores. El evento, las transmisiones y los conciertos, contarán con la animación de reconocidos talentos como Caroline Aquino, Oliver Peña, Ariel Puntiel, Pamela Guzmán, Moisés Salcé, Claribel Adames, Milly de Moya, Carlos Sánchez, Naishme de los Santos, Los Novel Poppys, Adalberto Crespo y Bray Vargas, entre otros.