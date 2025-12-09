Netflix anuncia "Steps", una nueva versión de La Cenicienta

Netflix ya prepara Steps, una nueva versión del cuento de La Cenicienta que llegará a la plataforma durante el próximo año. Una revisión del clásico creado por Charles Perrault que estará centrada en las "no tan malvadas" hermanastras de la protagonista.

El filme estará dirigido por Alyce Tzue (responsable del corto Soar y ganadora de la medalla de oro de los Student Academy Awards) y John Ripa (codirector de Raya y el último dragón), cuenta con las voces de Ali Wong (Bronca) y Stephanie Hsu (Todo a la vez en todas partes) en los papeles principales.

"¿Crees que conoces a las "malvadas" hermanastras de Cenicienta? Pues no lo creas. Cuando la incomprendida Lilith (Wong) es culpada de secuestrar el Baile Real con una varita mágica robada, convierte accidentalmente a su hermana Margot (Hsu) en una rana y permite que el reino caiga en manos de una niña mala obsesionada con el príncipe. Ahora Lilith debe formar equipo con Cenicienta (y un trol sorprendentemente soñador) para salvar el reino, reparar el dañado cuento de hadas y demostrar que incluso aquellos calificados como villanos merecen una oportunidad de ser felices para siempre", adelanta la sinopsis oficial del filme.

DOS HERMANAS MUY DIFERENTES

"Esta historia trata, en esencia, de dos hermanas muy diferentes -una que encaja perfectamente en este reino de cuento de hadas y otra que no- que se dan cuenta de que son más parecidas que diferentes", afirma Tzue en declaraciones a Netflix en las que señala que se trata de "una historia muy personal" para ella.

"Al crecer como una niña taiwanesa torpe y artística en las afuertas de Nueva Jersey, a menudo me sentía como una intrusa, como si 'felices para siempre' no fuera para mí. Quería crear una película para todos los que alguna vez han sentido que no pertenecían a un lugar, y mostrar cómo un simple acto de bondad puede cambiarlo todo", concluye.