Caribbean Cinemas abrirá en Ágora Mall

Caribbean Cinemas y Ágora Mall informaron que pronto el centro comercial contará con nuevas salas de cine. Lo que marcará el regreso del entretenimiento en la gran pantalla a este establecimiento.

De acuerdo a una nota de prensa, este cine en Ágora Mall, “sería uno de los complejos de cine más modernos del país, respondiendo a las expectativas del público amante del séptimo arte en materia de comodidades, tecnología y servicios”.

En la actualidad, el local del cine se encuentra en proceso de adecuaciones avanzadas por parte del equipo de Ágora Mall, para pronto iniciar la construcción completa del nuevo cine, cuyos detalles serán ofrecidos mas adelante.

Esta nueva apertura en el centro del Distrito Nacional forma parte del plan de expansión y renovación de Caribbean Cinemas en la República Dominicana, con el objetivo de acercar el entretenimiento cinematográfico de calidad al público.