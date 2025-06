Shakira cancela concierto en Texas minutos antes de iniciar por “problema estructural”

Poco antes de dar inicio a su concierto en el estadio Alamodome en San Antonio, Texas, la cantante colombiana Shakira informó que no podrá realizar su presentación por problemas con la infraestructura.

Tras darse a conocer la cancelación del espectáculo, la cantante publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde se muestra parte de la infraestructura del escenario rota.

Shakira ha cancelado varios conciertos en Estados UnidosFoto: Instagram

Seguido de esto publicó un comunicado donde dio detalles de lo ocurrido.

"Para presentarme en cada ciudad, dependemos de un tercero que proporciona localmente la infraestructura para sostener el escenario y el techo del que cuelga mi producción. Me da mucha tristeza informarles lo que me han dicho: que debido a un problema estructural con una armadura proporcionada por esta empresa externa para sostener mi escenario, nos vemos obligados a reprogramar mi show con entradas agotadas en San Antonio, originalmente previsto para esta noche, 13 de junio”, escribió la cantante, quien se encuentra de gira con tour “Las mujeres ya no lloran”.

“No poder presentarme para ustedes esta noche me afecta profundamente a mí y a mis fans en San Antonio. Estoy aquí, devastada y con el corazón roto. Nuestros shows continuarán en Houston a partir del lunes y estoy tratando de encontrar una solución para poder reprogramar este show en San Antonio en los próximos días".