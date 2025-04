"Todo va a estar bien", Barak protagoniza un concierto para llevar esperanza a la entristecida RD

Robert Green, el vocalista del grupo Barak, se fundió la noche del sábado en un fuerte abrazo con el hermano de Rubby Pérez. Micaías estuvo presente en el Estadio Quisqueya junto a una multitud que fue al maratónico concierto de cuatro horas de alabanzas a Dios a pocos días de una tragedia sin precedentes en República Dominicana.

El abrazo simbolizó la solidaridad y fortaleza de millones de dominicanos que quisieran hacer lo mismo con los familiares de cada una de las 226 víctimas mortales del colapso fatal en la discoteca Jet Set.

Desde hace cuatro días el pueblo dominicano anda sumido en la tristeza, lo que hizo que el mensaje sanador de los cantantes haya servido de aliento colectivo.

Cuando Barak cantó "Todo va a estar bien" en la pantalla gigante ondeó la bandera dominicana, precedida de fotos de Rubby Pérez, Octavio Dotel y de personas fallecidas durante el derrumbe del techo de la discoteca en Santo Domingo, la madrugada del martes 8 de abril.

"Yo quisiera que como una dedicatoria a toda esa gente brillante, como Rubby Pérez, como Dotel y como todos aquellos que estaban ahí, que no me sé el nombre uno por uno como Francis, un pariente cercano, que también estaba ahí, debajo del Jet Set, hoy nos unimos aquí, y oramos para que Dios le haya dado la oportunidad para que en sus últimos momentos hayan dado ese paso de fe", dijo Robert Green previo al homenaje a las víctimas.

Luego agregó: "República Dominicana, no te quedarás vencida en el suelo, te levantarás, vas nuevamente a reverdecer, a ser la la luz brillante del Caribe y recordaremos a los nuestros con orgullo y con la cabeza bien en alto, con el dolor que que solamente Dios podrá curar poco a poco".

Con la bandera dominicana en manos, en su mensaje de cinco minutos con voz apesumbrada, Robert pidió un aplauso por cada familia afectada porque es posible tener esperanza y fe en Dios de que "como siempre nos dará fuerza" y "respuesta para salir de ésta".

El Estadio Quisqueya estaba repleto de personas, mayormente cristianas y otras que aceptaron la invitación por alguna razón, entre ellas el empresario urbano Santiago Matías (Alofoke).

Más de 26 mil personas llegaron a unirse a la transmisión en directo por Youtube durante la presentación de Ángelo Frilop (vocalista, productor musical y compositor), Janiel Ponciano (vocalista, bajista y compositor) y Robert Green (compositor y vocalista dominicano).

Entre los invitados a tarima estuvo Camila, una niña que generó los mejores comentarios por su capacidad vocal, al igual que la forma de predicar de Angie, la niña conductora del programa televisivo "Topitok", del canal 4 de RTVD.

Uno de los mensajes más valorados fue el de la pastora Yesenia Then, quien explicó las razones por las que este concierto no fue pospuesto como los seculares.

"Yo estoy agradecida de Dios porque que este concierto se haya llevado a cabo; quizás mucha gente del mundo no entiende por qué si conciertos del mundo se cancelaron, éste no se canceló", manifestó Them.

A seguidas explicó: "Lo que pasa es que este no es un concierto como los demás, este es un concierto donde vamos a salir fortalecidos, renovados, listos para seguir llevando esperanza a República Dominicana".

También llamó a los cristianos a tomar acciones en este momento que vive la nación: "Fuimos llamados a ser luz, vayamos a nuestros trabajos, a los barrios, a cada rincón del país a llevar esa luz".

Un total de 200 globos blancos fueron liberados hacia el cielo en memoria de las víctimas de Jet Set, que durante 51 años fue el centro tradicional de festividad en la capital dominicana.

El repertorio de Barak es amplísimo: "Libre soy", "Dios háblame", "Si estoy contigo", "Tú eres rey", "Perdóname", "Te quiero adorar", "Ven espíritu santo", "Profetizaré"...

Con el tema "El centro de todo es Jesús" entró un invitado especial: Israel Houghton, un cantante estadounidense reconocido dentro de la música cristiana por fusionar distintos tipos de estilos, desde el góspel, el jazz, el pop y el rock.

También el grupo Tercer Cielo tuvo una participación especial junto a Barak al cantar "Creeré".

Otra de las sorpresas fue Willy González Cruz, conocido como Redimi2, uno de los principales exponentes de rap cristiano en español, que cantó el "medley" con los temas "Obra en mí", "Ven espíritu santo" y "Danzar".

Barak frente a la multitud congregada en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, el sábado 12 de abril 2025.

Casi al cierre, Kabed vocalizó "Rebosa", seguido de canciones de los grupos Grace, Hope.

Otros participantes fueron los estadounidense Paul Wilbur y Averly Morillo ("Te quiero adorar" y "Mesías ven").

"Hoy declaramos que no hay temor, porque Él pelea por nosotros. Cada voz, cada aplauso, cada corazón se une en una sola declaración: “¡Dios fuerte, invencible, digno de alabar!" Esto no es solo un concierto, es un encuentro con el Rey de reyes", destacó la agrupación de origen dominicano.

El pastor Santiago Ponciano hizo la oración de apertura del concierto y llamó a los dominicanos a colocar a Cristo en el centro de sus vidas.

"Estamos aquí para decir en esta noche: República Dominicana, es tiempo de que tomes al Dios que adoras y lo sientes en el centro del trono y entiendas que sin Jesucristo es imposible dirigir los destinos de la nación", expresó Ponciano.

Debajo de un cielo de alabanzas, el colectivo completo de los artistas participantes se reunió en tarima ante un público que durante más de cuatro horas adoró a Dios con toda su fuerza.

Con la canción "Tú eres mi gozo", el evento terminó a las 12:30 de la madrugada del domingo.

IMÁGENES EN EL ESTADIO QUISQUEYA