Shakira: "la loba latina de la canción" que busca un récord entre su "manada mexicana"

Shakira regresó triunfal a México con su gira "Las mujeres ya no lloran" con la que se presentó ante 60.000 asistentes el miércoles por la noche, y se dispone a romper un récord con sus siete fechas en el Estadio GNP Seguros, lo que la convertirá en la primera artista solista con tal cantidad de presentaciones en ese foro mexicano.

Las presentaciones anteriores de Shakira en México fueron en el Estadio Azteca en 2018. En 2007, como parte de su gira Fijación Oral tuvo un concierto masivo gratuito en el Zócalo, la principal plaza del país.

Otros de los años en los que se presentó en el país incluyen 1996 con el Tour Pies Descalzos, 2003 con el Tour de la Mangosta y 2011 con Sale el Sol Tour.

Después de siete años ausente, Shakira se entregó el miércoles 19 de marzo 2025 al público en el primero de sus siete conciertos con entradas agotadas en la Ciudad de México.

El momento más efusivo llegó cuando Shakira anunció que haría un "pequeño homenaje" a México y presentó al Mariachi Gama 1000 para interpretar "Ciega, sordomuda" y "El jefe".

Los próximas seis presentaciones son este viernes 21, martes 25, jueves 27, viernes 28 y domingo 30 de marzo a las 20:30 horas y el domingo 23 a las 19:00 horas de México.

Su concierto del miércoles incluyó mariachi y tuvo una pantalla gigante sobre el escenario para llevar sus coreografías a otro nivel.

“Hoy es una de las noches más especiales de toda esta gira, es la primera de siete noches en este lugar que tantas alegrías me ha dado, juntos estamos batiendo un récord histórico y eso es gracias a todo el cariño que me dan”, expresó Shakira en medio de una multitud de fans extasiados, muchos de los cuales llevaban pelucas moradas como la que usó en el video de “Las de la intuición”.

“Les prometo que hoy les voy a dar todo lo que tengo, todo lo mío, todo lo mío, es de ustedes, definitivamente no hay mejor reencuentro que el de una loba con su manada mexicana”, señaló.

Entre las canciones que interpretó Shakira ante el público mexicano figuraron "Antología", "Inevitable", "Te felicito" y "Chantaje", esta última en una versión salsa.

CONTRATIEMPOS EN GIRA

Pero al igual que los últimos años en los que Shakira pasó por un divorcio, un juicio por fraude fiscal y un cambio de país y continente, la gira ha tenido sus dificultades y fechas canceladas, una en Perú por un problema de salud de la artista, otros en Chile por problemas para el montaje de su escenario y uno en Medellín, Colombia, también por complicaciones con su sofisticado escenario que incluye una pasarela, un camerino oculto para sus cambios super rápidos de vestuario y una plataforma elevable.

“Ya saben que estos últimos tres años no ha sido un camino de rosas, no ha sido nada fácil para mí”, dijo. “De las caídas nadie se salva, pero si algo he aprendido, es que la caída no es el final, sino el comienzo de un vuelo más alto y es que nosotras cada vez que nos caemos, nos levantamos un poquito más fuertes, un poquito más sabias y es que si queremos llorar lloramos y si no queremos llorar nos ponemos a trabajar y facturamos”.

HOMENAJE A MÉXICO

El momento más efusivo llegó cuando Shakira anunció que haría un “pequeño homenaje” a México y presentó al Mariachi Gama 1000 para interpretar “Ciega, sordomuda” y “El jefe”, la cual bailó con un sombrero norteño. Otras de las favoritas del público fueron “Antología”, “Inevitable”, “Te felicito” y “Chantaje”, esta última en una versión salsa.

“Yo recuerdo que cuando un hombre llegaba a los 40 años sin tener hijos se llamaba soltero de oro”, dijo Shakira. “Pero para las mujeres no es lo mismo, ¿por qué?, ¿por qué?... Yo digo que se puede ser feliz, casado o soltero, de un lado o del otro, lo importante es que uno se sienta libre, porque es que el amor por el otro es muy bonito, pero es más bonito aún el amor propio”, agregó la cantante, quien también incluyó su éxito “Soltera” en el repertorio.

LOBA GIGANTE

Para el gran final apareció una loba gigante en el escenario, muy acorde para su canción “Loba” y su éxito mundial “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” que incluye el verso que tomó como título para la gira y también dice “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

“Ustedes saben que gracias a este país, gracias a ustedes logré mis sueños”, dijo Shakira recibiendo una ovación. “Estoy en deuda con ustedes porque cuando necesité que alguien creyera en mí, ustedes lo hicieron, cuando necesité fuerzas, ustedes me las dieron, cuando sentí el desamor, ustedes me arroparon con su cariño”.

A la entrada del estadio, la pedagoga Jazmín Colin, quien se autodenominó como una fan de toda la vida, se preparaba para ver por primera vez a su ídolo.

“Estoy emocionadísima”, señaló Colín, de 27 años y quien tiene un tatuaje de uno de los logotipos de Shakira. “Se ha sabido mantener y gracias a ello sigo escuchando a Shakira”.

No muy lejos, el fan Jonathan Ayón llevaba una peluca morada. Dijo que escuchaba a Shakira desde que era niño, ahora tiene 32 años.

“Me gusta mucho su voz”, afirmó Ayón, empleado de una agencia de autos. “Tiene muchísima gente que la sigue, que la seguimos”.