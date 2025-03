Toño Rosario y Wason Brazobán llevan serenata y fiesta a "La Novia del Atlántico"

La plataforma "Super Turicarnaval 2025" juntó la noche del sábado en el anfiteatro de Puerto Plata a dos ídolos de la música dominicana: Toño Rosario y Wason Brazobán, quienes abarrotaron el lugar en el cierre del carnaval local.

"El Kukito" entró "con todo su arsenal merenguero" en "el enfrentamiento" con el ídolo del romanticismo y dueño del corazón femenino del país, Wason Brazobán.

En 45 minutos de concierto, Toño mostró su solidez y fortaleza musical, respaldado por un repertorio con el que ha ganado popularidad genuina en su país.

"Nunca antes como productor había visto a Toño Rosario con un descomunal despliegue de fuegos musicales y como su carisma metía miedo", expresó Luis Medrano, el armador de esta dupla musical en Puerto Plata.

Toño Rosario durante su presentación la noche del 8 de marzo 2025 en el anfiteatro de Puerto Pltata.327057184045101

"Kulikitaka", "Resistiré", "Beso a beso", "Me olvidé de vivir","Como no voy a decir", "Dale vieja dale", "Otra como tú", "Dónde" y muchas más pusieron a los puertoplateños en un climax festivo.

Toño no dejó ni un sólo de sus éxitos y "su malicia" (en buen sentido) de su experiencia artística de cuando toca ir al terreno del enemigo, definitivamente convirtieron al Kukito en un imán colectivo.

En cambio, cuando el animador Michael Miguel Holguín anunció a Wason Brazobán en el anfiteatro, la euforia desbordante de entusiasmo y celebración de la llegada del ídolo al escenario comenzó otra historia.

Éxito tras éxito junto a un público totalmente entregado certificaron a Wason como un mensajero de la canción de amor y el desamor.

Wason Brazobán cuando cantaba a todo pùlmón en el anfiteatro de Puerto Plata.

"La mujer que a mí me gusta", "Que vida", "No se vale", "Tú eres mi reina", "Si estar contigo", "Al vacío", "Se murió de pena", "No me acostumbro", "La mala", "Doña", "Errores que besan rico" y otras más figuraron en su entrega romántica que en momentos parecía una serenata.

Un Wason Brazobán único y un Toño Rosario que puso a bailar merengue a la multitud otorgaron al anfiteatro una de sus más grandes asistencia de público en toda su historia.

"Super Turicarnaval" en Puerto Plata fue dedicado a José Ignacio Paliza. ministro administrativo de la Presidencia y que durante su carrera política se ha identificado con esta ciudad del Norte.