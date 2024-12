Laura Pausini sigue "cantando, bailando y saltando" en su gira tras aparatosa caída

Laura Pausini continuó su gira Winter World Tour 2024 tras sufrir aparatosa caída durante su más reciente concierto en Milán, Italia.

El accidente no paró la fiesta de la artista italiana, quien sigue "cantando, bailando y saltando" en sus presentaciones, según informó a través de su cuenta de Instagram.

A pesar del desagradable episodio, el recorrido de la cantante ha estado marcado por momentos inolvidables, ya que pudo cantar por primera vez en Pamplona y regresó a Málaga después de 27 años.

"Regresar a Málaga después de 27 años ha sido como hacerme explotar el corazón. Espero haber sido una buena boquerona (¿se escribe así?). Para mí ha sido uno de los conciertos más bonitos de toda mi gira. Gracias Andalucía", escribió en una publicación.

Fue el pasado 29 e noviembre cuando Laura Pausini cayó por unas escaleras desde el escenario, al parecer debido al vestido largo y las botas de tacón que llevaba puestas.

"Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario, pero estoy bien, no me pasó nada tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando y bailando y saltando... Además, la gira continúa en Europa ahora... Me resbalé pero no me pasó nada", expresó.