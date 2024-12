Ca7riel y Paco Amoroso inmortalizan su presentación de "Baño María" en un álbum en vivo

A pocos días de su paso a puro sold-out por Madrid y por Barcelona (donde hicieron dos fechas en cada ciudad) y de su presentación ante más de 1500 personas en Londres en Electric Brixton –su show más grande a la fecha para un público no hispanohablante– el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso deleita a sus fans con su primer álbum en vivo: Baño María (En Vivo - Buenos Aires).

No es cualquier show: se trata del punto de partida de esta nueva etapa en la trayectoria conjunta de Ca7riel y Paco Amoroso, la noche de presentación oficial e inicio del tour de Baño María en el Movistar Arena. Baño María es el primer disco conjunto de Ca7riel y Paco Amoroso, síntesis de una propuesta que viene tomando forma desde 2018, cuando comenzaron a lanzar singles juntos. Esa noche del 16 de agosto de 2024, ante un estadio repleto, quedaba claro que la dupla estaba al borde de algo muy grande. A la abrumadora cantidad de hits del disco se sumaba un vivo fuera de serie.

Acompañados por una banda que se ha ganado la admiración de fans a lo largo de este tour 2024, las canciones de Baño María y también los hits que revisitaron de su carrera compartida y de sus discografías solistas brillaron con la maestría de unos arreglos frescos y una ejecución magistral. Para quienes estuvieron esa noche, el éxito que cosechó la dupla en los meses siguientes no fue ninguna sorpresa: estaba todo dicho.

Estén donde estén, y mientras esperan a la próxima fecha que los acerque a su ciudad en 2025, los fans pueden seguir reviviendo algo del delirio que tiene a todo el mundo encantado. Baño María (En Vivo - Buenos Aires) esta disponible en YouTube, YouTube Music, Spotify, Apple Music y Amazon Music.

BAÑO MARÍA - TOUR 2025

18/1/25 - Punta del Este, UR @ Open Park

1/2/25 - Corrientes, AR @ Playón de Boca Unidos

14/2/25 - Las Estacas, MX @ Bahidorá

16/2/25 - Córdoba, AR @ Cosquin Rock

1/3/25 - Guadalajara, MX @ Portamérica Latitudes

2/3/25 - León, MX @ Teatro Manuel Doblado

5/3/25 - Puebla, MX @ Auditorio Explanada

6/3/25 - Guatemala City, GT @ Alianza Francesa

8/3/25 - San Salvador, SV @ Museo Marte

9/3/25 - San José, CR @ Mercado La California SOLD OUT!

15/3/25 - Santo Domingo, RD @ Isle Of Light

21/3/25 - Buenos Aires, AR @ Lollapalooza

22/3/25 - Santiago de Chile, CL @ Lollapalooza

29/3/25 - Bogotá, CO @ Estéreo Picnic

30/3/25 - São Paulo, BR @ Lollapalooza Brasil

4/4/25 - Monterrey, MX @ Tecate Pal Norte

6/4/25 - Mexico City, MX @ Axe Ceremonia

11/4/25 - California, USA @ Coachella Valley Music & Arts Festival

18/4/25 - California, USA @ Coachella Valley Music & Arts Festival

21/4/25 - Philadelphia, PA, USA @ Theatre of the Living Arts SOLD OUT! VENUE UPGRADE!

22/4/25 - New York, NY, USA @ Bowery Ballroom NEW DATE! SOLD OUT!

23/4/25 - New York, NY, USA @ Bowery Ballroom SOLD OUT!

25/4/25 - Washington, DC, USA @ Howard Stage VENUE UPGRADE!

27/4/25 - Atlanta, GA, USA @ Masquerade

30/4/25 - Orlando, FL, USA @ The Beacham VENUE UPGRADE!

1/5/25 - Miami, FL, USA @ North Beach Bandshell SOLD OUT!

2/5/25 - San Juan, PR @ Vivo Beach Club

4/5/25 - Dallas, TX, USA @ Trees

5/5/25 - Houston, TX, USA @ White Oak Music Hall (downstaris) VENUE UPGRADE!

6/5/25 - San Antonio, TX, USA @ Paper Tiger

27/05/25 - Barcelona, España @ ST Jordi Club

28/05/25 - Madrid, España @ Wizink Center

25/06/25 - London, UK @ Round House

30/07/25 - New York, NY, USA @ Brooklyn Paramount NEW DATE!