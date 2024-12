Raulín Rodríguez se presentará este sábado 14 de diciembre en Hard Rock Santo Domingo

Raulín Rodríguez se presentará este sábado 14 de diciembre en Hard Rock Café Santo Domingo en un concierto con sus éxitos musicales, entre ellos "Nereyda", "Medicina de amor" y "Te pierdo y te pienso".

Bajo la produccion de CRProduction, el "Cacique de la bachata" también incluirá "Si yo pudiera”, “Está noche”, entre otros que son del gusto de su público.

“Nos sentimos más que contentos de poder llevar a Raulin Rodríguez a este escenario con un concierto inolvidable donde todos sus seguidores disfrutarán del género que identifica a todos los dominicanos la bachata y de un artista que tiene más de 25 años de trayectoria a nivel musical", expresó Claudio Rosado, CEO Produccion.

Raulín tiene más de tres décadas en la música. Sus primeros pasos en el canto fueron en su escuela primaria, durante su niñez. El baladista Juan Gabriel estuvo entre sus primeras inspiraciones para cantar.

“Nosotros éramos fanáticos de Juan Gabriel cuando estábamos jovencitos, yo me ponía con la radio a cantar como Juan Gabriel, y yo sentía que cantaba afinaíto como él, lo sentía, pero cuando las profesoras me mandaban a cantar me gustaba porque sentía que cantaba bien”, ha explicado.

Más tarde, doña Gloria, en su tierra natal, Santa María, Las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi, lo integró a un grupo folclórico en el que interpretaba décimas y cánticos populares como “Por ahí María se va”.

A los 14 años empezó a tocar la guitarra de oído, sin escuela, y ha sido el instrumento que lo ha distinguido como bachatero.

Nació con la música en la sangre y tiene un don para escribir. Además de “Medicina de amor” es autor de “Que vuelva”, “Nereyra”, “Una mujer como tú”, “Esta noche", "Soledad" y "Ay ombe".

Fue en la agrupación de Anthony Santos, al lado de Luis Vargas, donde comenzó su sendero a la cima de la bachata. Después cada uno tomó caminos diferentes.