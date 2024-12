Carlos Vives “impone” el rock de su pueblo en Altos de Chavón

Una trayectoria musical no se puede definir en dos horas. Ni una noche alcanza. Pero sí se puede revivir, y contagiar a los demás a base ritmos. Justo esto hizo Carlos Vives el sábado en Altos de Chavón.

A las 10:10 de la noche el colombiano montó una fiesta a su estilo que llevó alegría y puso a bailar a un público expectante que tenía más de una hora esperándolo.

Miles se dieron cita para celebrar con el hijo de Santa Marta su música, una que no pasa de moda y que provoca seguir coreando “La tierra del olvido” sin descansar, como si hubiera salido ayer.

Con el tour “El rock de mi pueblo vive”, el cantautor volvió a pisar suelo dominicano, y no solo para reafirmar la fidelidad de su público, sino también para contar una historia a la que se sumaron el cielo estrellado y la luna que se dejó ver por un buen rato.

Vives, de 63 años de edad, empezó a recordar su inicio. La de aquel niño de Santa Marta (departamento de Magdalena) que no olvida los primeros viajes con su papá y cómo descubrió la diversidad de su país y la música que su pedazo de tierra le llevó a crear.

En poco más de dos horas de concierto Vives dividió la noche en momentos marcados por audiovisuales que mostraban facetas de su vida.

Cada uno fue defiendo la música seleccionada para compartir no solo con dominicanos, sino también con salvadoreños, venezolanos, boricuas, peruanos y sus compatriotas que dijeron presente.

En la primera parte, que cuenta su infancia y cómo surgió en este viaje de la música que le ha dado tanto y lo ha llevado por el mundo, el cantante salió al escenario con “La gota fría”.

Un vallenato de más de 80 años que Vives versionó a principios de los años 90 y fue incluido en su disco “Clásicos de la provincia”.

Luego siguió con “Ella es mi fiesta”, para dar un cálido y rápido saludo al público.

“Déjame entrar” mantuvo el ambiente romántico y “La Bicicleta”, el famoso tema que tiene con su amiga Shakira, no dejó a nadie sentado ni estático.

Vives completó el primer haciéndole un guiño a Puerto Rico interpretando “Canción bonita”, que tiene a dúo con Ricky Martin; “Nota de amor”, que canta con los boricuas Wisin y Daddy Yankee.

Además recordó los momentos en que vivió en la Isla del Encanto y el amor que le une a esta tierra caribeña.

La multitud congregada en el Anfiteatro Altos de Chavón disfrutó de los temas clásicos de Carlos Vives

El origen de “El rock de mi pueblo”

“Hace 30 años, para ser moderno, había que ser de otra parte… No se trata de nadar contra la corriente, se trata de nadar a favor de la nuestra. Lo nuestro es un canto de rebeldía, una moda que se rebeló con contra las modas, la música que se niega a perder su esencia, un grito de libertad para entender lo que somos, yo le llamé simplemente el rock de mi pueblo”. Con esta introducción Vives dio inicio al segundo tiempo de su concierto. Y lo abrió de la mejor manera, cantando “Pa’ Mayte” (1995), un tributo a lo afrocolombiano.

“Viva el vallenato”, con esta frase transformó el famoso verso de Queen de “We will rock you”.

De aquí en adelante Vives fue explicando significados de canciones como “Cañaguatera” y “El cantor de Fonseca”, “Cumbiana”, todas relacionadas a sus raíces.

“Carito”, “Volví a nacer” y “La tierra del olvido” cerraron el recuento de “El rock de mi pueblo vive”.

Para continuar con los ánimos en lo que ya era la madrugada del domingo, Vives interpretó “Fruta fresca”, “Robarte un beso” y dijo adiós con “Cuando nos volvamos a encontrar”.

En el escenario Vives no estuvo solo. Su banda de 10 músicos, todos colombianos, no dejó de llamar la atención por su entrega y ánimo.

La complicidad del grupo se notó en cada una de las más de 17 canciones que se cantaron.

La gira del artista que fue reconocido como la persona del año 2024 en los Latin Grammy el pasado mes de noviembre, ha pisado países como Ecuador, México, España e Inglaterra. Quedan en fecha Perú, Miami y Chile (Viña del Mar).

RECUERDOS DE ALTOS DE CHAVÓN

Carlos Vives ha visitado República Dominicana en distintas ocasiones. Pero mencionó de manera especial las veces que ha pisado el escenario de Altos de Chavón.

En 1998, por ejemplo, luego del huracán George, fue invitado por Sammy Sosa, y se reunió con Juan Luis Guerra y Shakira.

Luego volvió al anfiteatro en septiembre de 2016 para dar un concierto en solitario.