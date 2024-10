Aventura ofrece concierto a casa llena en Uruguay tras doble función en Argentina

La legendaria banda de origen dominicano Aventura continúa con su gira mundial "Cerrando Ciclos" que actualmente se encuentra en Sudamérica.

Este 26 de octubre Aventura ofreció su concierto a casa llena en el Estadio Centenario, en Montevideo, Uruguay, luego de tener dos presentaciones el mismo día en Argentina ya que tuvo que reprogramar su show del miércoles por disposición del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa del temporal de fuertes lluvias y vientos que azotaban la ciudad.

El vocalista de la agrupación salió a escena con la voz intacta tras los imprevistos que lo obligaron a realizar doble función el 24 de octubre y cumplir con su fanaticada argentina.

Una fuente explicó a LISTÍN DIARIO que en Argentina los productores deben acatar las decisiones que toman las autoridades con relación a cualquier espectáculo que se lleve a cabo en el país.

"Era hacer dos conciertos el mismo día o cancelarlo porque no había posibilidad para otra fecha", dijo.

Entre los comentarios de personas que asistieron a los conciertos de Aventura en Argentina, están quienes defienden que el cantante se quedara sin voz antes de finalizar la última presentación y creen que el clima influyó en la situación. Además culparon a la empresa organizadora por no posponer a tiempo.

"La culpa la tiene la productora @fenix.entertainment.group desde el momento 1. Vendieron el show con un campo sin numerar sabiendo como es el publico argentino. Por no perder dinero pusieron en riesgo a ellos sin importar su salud. Se sabia hace mas de una semana que iba a haber tormenta eléctrica y dejaron que la gente haga la fila afuera por horas para que finalmente cancelen y después hacer esto de 2 shows por día. Son desastrosos. Aventura les quedo muy grande y no estuvieron a la altura", expresó una usuaria de Instagram.

"Las críticas son para la mala organización que tuvo @fenix.entertainment.group. Aventura dio todo lo que pudo", "La culpa la tuvo la mala organización de la productora, que piensa que tiene un robot y no un ser humano y que todos nosotros los fanáticos solos billetes, un número más para ellos. Desde el día 1 le erraron con poner campo delantero sabiendo que íbamos a hacer lo imposible, una vez en la fila que nos hicieron hacer 3 horas y media antes, nos faltaron el respeto de todas las formas posibles. Romeo, Aventura ni todo su equipo tiene la culpa de nada. Trataron de darlo todo y cumplir con su público pero son seres humanos", continúan los argumentos.

"No es culpa de la banda, sino de la productora que hizo todo mal", "Hay que destacar y remarcar que el único responsable que esto fallara fue Fénix. El artista se debe a su publico y quiso cumplir con sus fanáticos y nosotros como fans teníamos la ilusión de verlos tocar juntos por ultima vez. La productora no quiso perder ni un peso y por eso metió 2 shows en un día. Me fui del 2° show con el sabor amargo de no poder disfrutar como esperé tan deseada presentación. Nunca reprocharía a Romeo y al grupo Aventura, estuve ahí y vi del esfuerzo y la predisposición por continuar. No se pudo y voy a estar siempre convencida que el único culpable que esto se de así fue Fénix", se leen otras opiniones.