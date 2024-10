Estrellas del Grammy protagonizarán el inicio de la celebración del 50 aniversario de Casa de Campo

Casa de Campo Resort & Villas, el primer y más exclusivo resort de la República Dominicana, lanzará su celebración del 50 aniversario con un espectacular evento de cuatro días del 24 al 27 de octubre de 2024. Ese fin de semana dará comienzo a un año entero de celebración por los cincuenta años del resort como un destino de lujo.

Desde 1974, Casa de Campo ha recibido a la élite global, y para esta ocasión, el resort presenta una programación estelar que incluye a músicos de renombre, eventos de golf exclusivos y un deslumbrante espectáculo de fuegos artificiales.

Fiesta Dorada - Fiesta en la Playa Minitas (24 de octubre)

Al caer el sol el 24 de octubre, Minitas Beach cobrará vida con una electrizante fiesta en la playa. Esta noche contará con:

Actuaciones en vivo de rock 'n' roll

Un espectáculo de fuegos artificiales y drones de alta tecnología iluminando el cielo.

La sensación de las listas de éxitos Shalim Ortiz y su banda.

El internacionalmente reconocido DJ Oliver Holguín pinchando hasta el amanecer.

La música como centro del escenario

El punto culminante del aniversario es, sin duda, la serie de conciertos "Voces de Nuestra Generación", que hará vibrar el Anfiteatro Altos de Chavón los días 25 y 26 de octubre. Las entradas para estas noches inolvidables están disponibles en uepatickets.com.

La variada lista abarca décadas y géneros:

Viernes, 25 de octubre:

El artista puertorriqueño Pedro Capó interpretará su éxito "Calma", entre otras canciones de pop latino.

Richard Marx, superestrella multiplatino y ganador del Grammy, conocido por la clásica balada "Right Here Waiting" y una serie de 14 éxitos número uno.

Robin Wilson de Gin Blossoms llevará al público de regreso a los años 90 con himnos de rock alternativo como "Hey Jealousy" y "Found Out About You".

Robin Zander, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y cantante principal de la icónica banda Cheap Trick, conocido por los éxitos “I Want You to Want Me" y "Surrender".

Sábado, 26 de octubre:

El tres veces ganador del Grammy Jon Secada traerá su pop latino, incluyendo éxitos como "Just Another Day" y "Angel".

La ícono del pop Taylor Dayne completará el repertorio con su poderosa voz en clásicos como "Tell It to My Heart" y su éxito número uno "Love Will Lead You Back".

El artista ganador del Grammy John Elefante, exvocalista de la banda multiplatino Kansas, famoso por "Dust in the Wind" y "Carry on Wayward Son".

El artista colombiano Llane, anteriormente del grupo Piso 21, representará la nueva ola del pop urbano latino.

Celebración de Golf del 50 Aniversario (25-26 de octubre):

Propietarios de villas residentes podrán disfrutar de rondas en dos campos de renombre mundial por solo $50 cada uno:

Viernes, 25 de octubre: Oferta especial disponible en Dye Fore

Sábado, 26 de octubre: Rondas en el legendario Teeth of the Dog

Los participantes tendrán la oportunidad de ganar $50,000 en hoyos seleccionados de par-3 cada día.

Un año de celebraciones

El resort ha planificado una serie de eventos especiales y ofertas para 2024 y 2025, incluyendo conciertos continuos en el anfiteatro Altos de Chavón y un Paquete del Aniversario de Oro que incluirá alojamientos de lujo y experiencias únicas. Se anunciarán más eventos y ofertas a lo largo del año, prometiendo momentos inolvidables para los huéspedes y residentes.

"Hace cincuenta años, Casa de Campo se propuso redefinir el lujo en el Caribe", dijo Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo. "Hoy, no solo celebramos nuestra historia, sino que creamos una experiencia inolvidable que muestra la esencia perdurable del atractivo de Casa de Campo".

"Durante cinco décadas, Casa de Campo ha sido el pináculo de la hospitalidad de lujo en la República Dominicana, evolucionando hasta convertirse en la reconocida comunidad de resorts que es hoy en día", dijo Jason Kycek, vicepresidente senior de ventas y marketing. "Al celebrar este hito de 50 años, no sólo honramos nuestro pasado, sino que miramos hacia un futuro aún más extraordinario. Casa de Campo no es solo un resort, es un legado, y estamos comprometidos a hacerlo aún más excepcional en los años venideros".

Un legado de lujo

Desde su apertura en 1974, Casa de Campo ha pasado de su visión inicial a convertirse en un paraíso de lujo de 7,000 acres. El resort cuenta con tres campos de golf diseñados por Pete Dye, una marina, campos de polo y Altos de Chavón — una réplica de una villa mediterránea del siglo XVI con una galería de arte, museo y talleres artesanales.

Para aquellos que deseen unirse a las festividades, las entradas para los conciertos están disponibles en uepatickets.com. Las reservaciones en el resort y la información sobre el Paquete del Aniversario de Oro se pueden encontrar en casadecampo.com.do o llamando al 1-800-877- 3643.

A medida que Casa de Campo Resort & Villas entra en su siguiente medio siglo, está claro que esta joya caribeña no se conforma con sus logros. Con comodidades de clase mundial, eventos estelares y un compromiso con el lujo, el resort está preparado para seguir siendo un destino preferido para los viajeros exigentes en los próximos años.

Sobre Casa de Campo Resort & Villas

Casa de Campo Resort & Villas ofrece experiencias inolvidables con 7,000 acres de aventura. Con 63 hoyos de golf excepcionales en tres campos, incluyendo el curso número 1 en el Caribe, Teeth of the Dog, así como Dye Fore y The Links, cada uno diseñado por el legendario arquitecto Pete Dye. El resort también ofrece un Centro de Aprendizaje de Golf de clase mundial destacado por la tecnología Trackman. Estas comodidades se complementan con amplias habitaciones de hotel, suites y villas de lujo. Gastronomía preparada por expertos de todo el mundo, una marina y club de yates con 370 amarres, club de polo y equitación, el Centro de Raquetas de Casa de Campo, un club de tiro de 245 acres y Altos de Chavón — una aldea de artesanos modelada al estilo de una ciudad mediterránea del siglo XVI — son otros de los atractivos del lugar.

Cómo llegar: El Aeropuerto Internacional de La Romana (LRM) está a cinco minutos de Casa de Campo y atiende vuelos privados desde todo el mundo. A poca distancia en automóvil desde el resort, Santo Domingo (SDQ) y Punta Cana (PUJ) operan vuelos diarios directos desde todos los principales aeropuertos de América del Norte.

Para más información sobre Casa de Campo Resort & Villas, visita https://www.casadecampo.com.do/ o en Instagram @casadecampodr o Facebook facebook.com/@casadecamporesort.