Santiago Matías se responsabiliza de los errores de producción de su evento en el Prudential

Santiago Matías (Alofoke) reveló la noche de este jueves los detalles sobre los errores de producción que sufrió su evento en el Prudential Center, en Nueva Jersey, donde asistieron miles de fanáticos de la música dominicana.

Entre los contratiempos que surgieron durante el espectáculo que se llevó a cabo el pasado de octubre, Matías admitió que hubo una mala percepción a través de la transmisión en vivo debido al internet.

El empresario aseguró que la cantante Yailin 'La más viral' se preparó y "dio todo por el todo". Además de que no pudo cumplirle con algunas de sus peticiones, incluyendo no tener el lugar preparado para que hiciera prueba de sonido como habían pautado, aunque se desligó de los temas de vestuario.

"Ella ensayó realmente por mucho tiempo, yo quiero que la gente sepa, ella se preparó, señores, ella se preparó mucho con esta cuestión del evento. Ella pidió algunas cosas para su show, para dar lo máximo y nosotros le cumplimos con algunas, pero con el tiempo no se pudo. ¿Quién falló? La producción, ¿jefe de producción? Santiago Matías", puntualizó.

"Yailin no falló, quien falló fue Santiago Matías y como un hombrecito tengo que aceptar que ella dio todo por el todo, llegó a las tres de la tarde para hacer su sound check y todo, pero todavía no estaba listo el venue (lugar) para hacer su sound check a esa hora y el tráfico de aquí es muy difícil y se tuvo que ir, de allá para acá tuvo un tema con el vestido, yo no tengo que ver con el vestido", agregó.

Las declaraciones del creador de contenido surgen después de que la artista de 22 años acusara a los organizadores de sabotear su presentación.