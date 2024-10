Yailin 'La más viral' afirma que su presentación en el Prudential Center fue saboteada

Luego de su participación en el Prudential Center, una de las más esperadas del espectáculo producido por Santiago Matías (Alofoke) y Zamora Live, Yailin 'La más viral' explotó en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram tras considerar que su presentación musical fue saboteada.

Evidentemente alterada y molesta, la cantante explicó que algunos elementos de su actuación fueron omitidos por la organización del evento, que tuvo lugar la noche de este 2 de octubre en Nueva Jersey.

Asimismo, Yailin también confesó que no pudo asistir a la Alfombra Roja previo al concierto debido al horario que le agendaron, el cual supuestamente le cambiaron en más de una ocasión.

"Yo tengo mi reja, tengo mi coreografía y todo, que lo voy a subir, y tampoco me lo ponen, el sonido me lo ponen ya tú sabes, malísimo, me lo cortan también... pero okey, no pasó nada... ¡Me usaron! Me usaron para vender las boletas y todo eso, pero tranquila yo voy a subir todo mi ensayo, yo voy a subir mi reja, todo lo que estaba planeado. A mí estaba para sacarme del aire, ¿por dónde me sacaron? Dizque por una vaina dándole una patada", señaló.

Las acusaciones de la intérprete de "Narcisista" surgen después de que en el mes de julio enviara una advertencia legal a Santiago Matías, con quien hace dos semanas limó asperezas. Incluso, ambos aparecieron juntos en el videoclip de la colaboración de Yailin y Lil Tjay, "Step up".

El documento revelado por Matías cita que: "Además, en virtud del constante asedio a su persona por parte de Esmelin Santiago Matías García y de otros integrantes y/o colaboradores de la razón social Alofoke media Group, y de las contantes amenazas de difamarla utilizando los medios tecnológicos de su plataforma tenemos a bien efectuar la siguiente advertencia: A que la ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de alta tecnología en su artículo 21, tipifica el delito de difamación cometida a través de los medios electrónicos".